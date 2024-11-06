特朗普2.0對貿易移民及電動車有甚麼影響？｜美國大選2024

特朗普強勢回歸，第二度當選美國總統，對美國貿易政策、氣候變化、非法移民、美國人減稅、電動汽車，以及烏克蘭戰爭相信將帶來巨大影響。而他的競選政綱部分須國會通過，根據目前形勢，共和黨很大機會同時掌控國會眾議院和參議院，特朗普可說是「掌握三權」。 特朗普2.0｜徵收更多關稅 特朗普提出對所有輸入美國的商品徵收10%或以上的關稅，指此舉將消除貿易赤字。但批評認為這將轉嫁到美國消費者，商品價格將提高，也會導致全球經濟不穩定。特朗普又指，會對徵收美國貨品關稅的國家徵收更高的關稅，並威脅對部分進口汽車徵200%關稅，尤其要阻止汽車從墨西哥輸入美國。他亦提到向盟友如歐盟的商品徵更高稅款。 至於中國，特朗普建議4年內逐步淘汰中國部分商品入口，例如電子、鋼鐵和藥物。他亦尋求禁止中國公司持有美國房地產、能源和科技領域的基建設施。特朗普稱「關稅」(tariff)是他喜愛的名詞，視其為生財工具，進貢國庫。

特朗普2.0｜大規模遣返非法移民 特朗普揚言會重推首個總統任期內的邊境措施，阻止非法移民湧入，並會加推新限制。他承諾限制美墨邊境的庇護申請，並著手展開美國歷來最大型的遣返。但有關遣返料將遭司法挑戰及國會民主黨議員反對。 特朗普也尋求結束移民子女自動獲得公民身份的制度，惟此舉與美國憲法第14修正案的闡釋背道而馳。他亦建議推翻部分人口如海地人或委內瑞拉人的法律地位保障。特朗普也會再推針對穆斯林為主要人口的國家之「旅遊禁令」，限制他們公民進入美國。此政策在其首個總統任期時曾觸發多宗法律訴訟。

特朗普2.0｜再度退出《巴黎協定》 至於氣候變化，特朗普揚言放寬聯邦土地鑽探的批核，增加美國化石燃料的生產，與環保人士的主張相反。他亦會讓美國再度退出對抗氣候變化協議《巴黎協定》，也會推翻拜登政府的電動汽車命令及其他減少汽車排放的政策。特朗普認為，美國需要增加能源生產以發展人工智能系統，增加競爭力。人工智能研發需大量電力。 特朗普2.0｜減稅、降息及排除聯邦墮胎禁令 特朗普稱，會延續減稅措施，包括個人入息稅和公司利得稅，減幅將超過他首個任期，承諾在美國生產商品的公司，其利得稅稅率由21%下調至15%。另外，他會尋求立法讓侍應及其他服務行業打工仔所得的小費和加班費，不須課稅。特朗普也說作為總統，他會施壓聯儲局減息，但並不會要求。 墮胎權也受美國社會關注，他會維持墮胎的限制，但認為無須推行聯邦墮胎禁令，由各州自行決定。他亦認為部分共和黨人提出6周大胎兒不准墮胎過於苛刻，而任何立法應豁免強姦、亂倫和危害孕婦健康。

特朗普2.0｜推動烏克蘭戰爭結束 特朗普一直批評美國支持烏克蘭與俄羅斯打仗，聲稱若當選會於24小時內結束這場戰爭，但無提出具體方法。他曾建議烏克蘭放棄部分土地換取和平協議，惟烏克蘭一直拒絕割讓土地。特朗普又說，他任內會徹底重新思考北約的目的及使命。 至於加沙戰爭，他一直支持以色列打擊哈馬斯，但認為以方應結束攻擊。特朗普預料將繼續拜登政府的政策，向以色列提供武器。與此同時，他似乎亦會推動以色列與沙特阿拉伯歷史性地關係正常化。