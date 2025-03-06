特朗普2.0首施政演說「美國已回來」下月徵對等關稅 點名歐印韓

美國總統特朗普周二到國會聯席會議發表演說，闡述施政計劃，是他回朝後首次。演說長達1小時40分，創歷屆總統最長紀錄。特朗普聲言自己上任43日，已完成了其他政府要花4年甚至8年才能處理的事，宣布「美國已回來」(America is back)。他在演說中稱將如期在4月2日徵收對等關稅，以反制多年來向美國徵收關稅的國家，並點名歐盟、印度及南韓；又提出廢除前拜登政府的晶片補貼、誓要「收回」巴拿馬運河，以及努力實現格陵蘭成為美國一部分的目標。他也宣布烏克蘭很快與美方簽訂礦產協議。

特朗普稱自己再上台後簽署近百份行政命令，帶來多個成果，包括成功收緊邊境管制，令上月非法入境人數跌至歷來新低。經濟上，他把美國面對的通脹，歸咎於前任拜登政府，「我們從上屆政府那裡繼承了經濟災難及通脹噩夢，我們面對48年來最嚴重通脹」，「拜登甚至令蛋價失控，蛋價無法控制」。他指其首務是拯救經濟，而出台的多項「美國優先」政策，已令國內外企業增加在美國投資，金額逾1.7萬億美元。特朗普提到周一宣布加碼美國投資1,000億美元的台積電，加上之前承諾的650億美元，令總投資額達1,650億美元。他表示，台積電在美設廠，便毋須繳付關稅。



倡廢「晶片法案」用關稅迫晶片商設廠 特朗普批評前朝總值520億美元的「晶片法案」。該法案藉補貼晶片商，吸引其在美生產，台積電、英特爾、三星電子及美光科技等均獲補貼數十億美元。特朗普認為政策糟糕(horrible)，「他們拿了錢卻不花(在美國)……重點是他們不想付關稅，(加徵關稅後)他們及其他公司就會來美設廠，我們根本毋須付錢」。特朗普說4月2日將徵收對等關稅，指過去數十年來其他國家持續向美徵收關稅，「這非常不公平」，如今「其他國家收我們多少稅，我們回敬同樣的稅」，若對方採取非貨幣性關稅，不讓美國產品進入其市場，美國也會以牙還牙。除已被加徵關稅的中國、加拿大及墨西哥，他也點名提及歐盟、巴西、印度及南韓等。

誓取回巴拿馬運河 特朗普又提到「外擴」野心，聲言巴拿馬運河是美國人花血汗金錢興建，卻被時任卡特政府以1美元交出，揚言「我們沒有交給中國，而是交了給巴拿馬，我們要取回它」。至於格陵蘭，特朗普重申為了國家甚至國際安全而需要格陵蘭，「我們正與持份各方合作嘗試獲取它，而我認為我們可以」，「我們會令你(格陵蘭)安全、令你富有，我們一起可令格陵蘭達至從沒想過的新高度」。特朗普演說多次被民主黨議員打斷，該黨德州眾議員格林(Al Green)更因站立大聲向特朗普提問、無視眾議院議長約翰遜警告而被警衛護送離開。特朗普演說另一焦點是立志當警員、患腦癌13歲男童丹尼爾(DJ Daniel)，獲安排由新任特勤局長柯倫(Sean Curran)主持宣誓，即場就職為特勤人員，令他驚喜不已，跨黨派議員站立鼓掌。