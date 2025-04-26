特朗普2028應援帽掀第三任期猜測　次子：永不說不可能

這一消息迅速在社交平台X上引發熱議，有網友認為這是「高手的惡搞」。艾瑞克隨後轉發相關帖文，並配上「#永不說不可能」（#NeverSayNever）的標籤，疑似暗示特朗普不排除謀求第3個任期。

據報道，特朗普近期在接受NBC新聞採訪時表示，他對於尋求第3個任期「不是在開玩笑」，並聲稱「有方法」可以增加4年任期，但他補充說「現在考慮這個還太早」。

「還有其他方法」

紐約大學法學教授羅森布魯姆（Noah Rosenblum）向CBS新聞表示，美國第22修正案的制定是在小羅斯福總統（Franklin D. Roosevelt）連任4屆之後，其明確目的是防止任何人在總統職位上服務超過8年。

有觀察家提出，特朗普可能透過擔任副總統，在總統（可能是其盟友）辭職後接任的方式來獲得第三個任期。對此，有法學學者指出，這種做法可能可行，因為第22修正案只禁止人們被「選舉」擔任總統超過2次。不過，特朗普本人在3月接受NBC新聞採訪時表示，這只是達到第三個任期的其中一種可能途徑，並暗示「還有其他方法」，但未進一步說明細節。