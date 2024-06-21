特稿｜女嬰出生七日慘遭割禮 女孩身心俱損

試想像你身體的一塊肉被無故割下，感受如何？割禮於非洲28個國家非常盛行，最常見的是切除能刺激「性快感」的女性陰蒂頭與陰蒂包皮，或是切除能保護陰部的大陰唇及小陰唇，作為對女孩的祝福及貞潔的證明。現時，全球估計有兩億女性曾接受過不同程度的割禮。今年一月，我到訪割禮盛行率為65%的埃塞俄比亞，當地女孩甫出生七天便要接受割禮。割禮師會用「非專業」且未經正確消毒的切割器具，如刀、玻璃或利石進行切割；又不會使用麻醉藥，女孩要承受疼痛、流血不止、細菌感染甚至終生殘疾和死亡的威脅！
文：國際培幼會總幹事蕭美娟博士
割禮殘害身體 心靈傷痕難以磨滅
在離埃塞俄比亞不遠的索馬利，因割禮為合法，高達99%介乎15至49歲的女性曾遭受過不同程度的割禮。23歲卡和(Cawo)10歲時遭受了最殘酷的割禮，她的整個外陰被切除及陰道口被縫合，現時每個月除了要承受月經的痛楚外，分娩時因未能自然生產要剖腹產子，由於當地醫療落後，導致她要臥床40多天，飽受身心創傷。「我絕不會讓我的女兒承受割禮帶來的身心之苦，沒有女孩需要再受苦！」雖然卡和只是一個年輕的母親，但她正致力在社區說服其他家長終止割禮。
在埃塞俄比亞，培幼會一直積極透過教育和講座，向女童、家長及社區人士講解割禮的禍害；並促進社區人士組成「母親互助小組」，以及青少年、父親等小組，透過定期開會討論如何在社區達成終止割禮、童婚、性暴力等問題，同時積極與當地政府部門，如醫療機構及婦女部門緊密合作，積極倡議全面禁止割禮；又與當地組織合作設立一站式中心向割禮倖存者提供醫療支援及心理輔導。持續的教育及倡議工作已取得成果，在莎哈拉的村落近500戶人口中，已接近三年半沒有女嬰遭受割禮。因法律沒有嚴格執行及根深蒂固的傳統文化，現時全球每八秒就有一個女孩遭受割禮，打擊割禮工作必須加快步伐。
每日HK$4搶救割禮刀下女孩(Link：國際培幼會網頁)。