特稿｜女嬰出生七日慘遭割禮 女孩身心俱損

試想像你身體的一塊肉被無故割下，感受如何？割禮於非洲28個國家非常盛行，最常見的是切除能刺激「性快感」的女性陰蒂頭與陰蒂包皮，或是切除能保護陰部的大陰唇及小陰唇，作為對女孩的祝福及貞潔的證明。現時，全球估計有兩億女性曾接受過不同程度的割禮。今年一月，我到訪割禮盛行率為65%的埃塞俄比亞，當地女孩甫出生七天便要接受割禮。割禮師會用「非專業」且未經正確消毒的切割器具，如刀、玻璃或利石進行切割；又不會使用麻醉藥，女孩要承受疼痛、流血不止、細菌感染甚至終生殘疾和死亡的威脅！ 文：國際培幼會總幹事蕭美娟博士

割禮殘害身體 心靈傷痕難以磨滅

在離埃塞俄比亞不遠的索馬利，因割禮為合法，高達99%介乎15至49歲的女性曾遭受過不同程度的割禮。23歲卡和(Cawo)10歲時遭受了最殘酷的割禮，她的整個外陰被切除及陰道口被縫合，現時每個月除了要承受月經的痛楚外，分娩時因未能自然生產要剖腹產子，由於當地醫療落後，導致她要臥床40多天，飽受身心創傷。「我絕不會讓我的女兒承受割禮帶來的身心之苦，沒有女孩需要再受苦！」雖然卡和只是一個年輕的母親，但她正致力在社區說服其他家長終止割禮。