特稿｜貧民窟女孩父母雙亡 逆境不氣餒矢志追求上學夢

孟加拉首都達卡有逾5,000個貧民窟，無數來自農村的人口為尋求更好的工作及教育機會，不惜離鄉別井，蝸居於狹窄且衛生條件惡劣的貧民窟裡。可是近年孟加拉政府清拆達卡多個貧民窟，無妥善安置計劃下，本來已家徒四壁的低收入家庭頓時變得無家可歸。貧民窟女孩在奮力爭取學習機會的路途上總是曲折顛簸，要阻止貧窮從上一代複製到下一代，又談可容易？ 撰文：國際培幼會(香港)總幹事蕭美娟博士、照片：國際培幼會(香港)義務攝影師陸致佑先生

貧窮頑症礙求學 滿腔抱負差點落空 今年8月，我到孟加拉探訪，認識了13歲的小女孩婭莉花(Alifa)，了解到她在城市掙扎求存，難以脫貧的絕境。婭莉花與27歲的大姐姐米美(Mimi)來自五姊妹的大家庭，父親10年因中風去世，媽媽數年前亦患上癌症，婭莉花便從鄉村遷至達卡貧民窟陪伴媽媽，可惜媽媽最後也不敵癌魔病逝。兩姐妹還未從悲傷中復原過來，就要面臨貧民窟清拆，被逼搬至租金高昂的樓房。好景不常，父母雙亡的婭莉花與姐姐同樣身患長期病——婭莉花一受傷就流血不止，連走路、寫字都變得困難，米美患甲狀腺低下症。米美每月微薄的收入在扣除租金、生活費等開支已所剩無幾，仍要支付醫藥費用，即使米美耗盡力氣，婭莉花仍不時因未能繳付學費而面臨輟學危機。 即使面對貧病疾苦，婭莉花仍然心存冀望，渴望能夠繼續上學。只因為她有一個遠大的理想：「我希望能夠成為科學家，研發治療癌症的藥物，讓其他孩子不再因癌症失去母親。」婭莉花的分享令我不禁眼泛淚光，一個小女孩面對這樣的困境仍不氣餒，真是十分難得。培幼會現正透過教育項目為婭莉花提供援助，幫助她繼續學業，向夢想邁進。