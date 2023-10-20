特稿｜貧民窟女孩父母雙亡 逆境不氣餒矢志追求上學夢

孟加拉首都達卡有逾5,000個貧民窟，無數來自農村的人口為尋求更好的工作及教育機會，不惜離鄉別井，蝸居於狹窄且衛生條件惡劣的貧民窟裡。可是近年孟加拉政府清拆達卡多個貧民窟，無妥善安置計劃下，本來已家徒四壁的低收入家庭頓時變得無家可歸。貧民窟女孩在奮力爭取學習機會的路途上總是曲折顛簸，要阻止貧窮從上一代複製到下一代，又談可容易？
撰文：國際培幼會(香港)總幹事蕭美娟博士、照片：國際培幼會(香港)義務攝影師陸致佑先生
貧窮頑症礙求學 滿腔抱負差點落空
今年8月，我到孟加拉探訪，認識了13歲的小女孩婭莉花(Alifa)，了解到她在城市掙扎求存，難以脫貧的絕境。婭莉花與27歲的大姐姐米美(Mimi)來自五姊妹的大家庭，父親10年因中風去世，媽媽數年前亦患上癌症，婭莉花便從鄉村遷至達卡貧民窟陪伴媽媽，可惜媽媽最後也不敵癌魔病逝。兩姐妹還未從悲傷中復原過來，就要面臨貧民窟清拆，被逼搬至租金高昂的樓房。好景不常，父母雙亡的婭莉花與姐姐同樣身患長期病——婭莉花一受傷就流血不止，連走路、寫字都變得困難，米美患甲狀腺低下症。米美每月微薄的收入在扣除租金、生活費等開支已所剩無幾，仍要支付醫藥費用，即使米美耗盡力氣，婭莉花仍不時因未能繳付學費而面臨輟學危機。
即使面對貧病疾苦，婭莉花仍然心存冀望，渴望能夠繼續上學。只因為她有一個遠大的理想：「我希望能夠成為科學家，研發治療癌症的藥物，讓其他孩子不再因癌症失去母親。」婭莉花的分享令我不禁眼泛淚光，一個小女孩面對這樣的困境仍不氣餒，真是十分難得。培幼會現正透過教育項目為婭莉花提供援助，幫助她繼續學業，向夢想邁進。
支援邊緣女孩求學 助擺脫貧窮魔咒
在孟加拉貧民窟，仍有很多女孩與婭莉花一樣，因為貧窮，上學路充滿荊棘。根據孟加拉BRAC大學的研究顯示，10至14歲貧民窟青年及女孩的就學率為69%，但15至19歲的就學率則急劇下跌至29%，反映輟學率高得驚人。女孩因貧窮而被逼中斷學業，甚至有更高機會面臨童婚、早孕及被剝削的風險。今年，諾貝爾經濟學獎得主美國哈佛大學教授戈爾丁(Claudia Goldin)的研究揭示，要邁向性別不平等仍然有漫漫長路。
希望大家可以向在貧民窟或其他發展中國家生活的貧困女孩伸出援手，幫助她們逃離貧窮、失學及童婚的宿命，成就她們的上學夢，讓她們與大家一樣能夠實現夢想，擁有一個豐盛的人生。