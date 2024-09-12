特賀辯論收視達6700萬人 吸年輕觀眾遠超拜登首場｜美國大選2024

美國總統選舉原是兩位加起來近160歲的候選人對壘，民主黨陣前換將，由59歲副總統賀錦麗戰78歲前總統特朗普，為這場大選帶來活力。兩人周二晚的辯論收視出爐，估計有6,7１0萬人收看，較6月特朗普與總統拜登的首場總統辯論高出接近1,600萬人。報道指，因多了年輕人和中產觀眾。根據尼爾森數據，收看特賀辯論的18歲至49歲觀眾增加了53%；似乎是為了觀看賀錦麗，畢竟賀對不少選民來說較特朗普陌生。若此數字轉化為支持，賀將獲年輕和中產選民支持。

周二晚辯論由美國廣播公司(ABC)主辦，有17個頻道網絡直播，親特的霍士新聞收視最高，達910萬人。美國有線新聞網絡(CNN)民調顯示，辯論前兩人勝出的機會均等，但結束後賀錦麗以63%對37%擊敗特朗普；有96%賀支持者認為她表現較佳，而特朗普的支持者則有69%稱他較好。特朗普團隊公開表示，他贏了這場辯論；但英國《衛報》引述消息人士稱，部分顧問承認特朗普的表現似乎未能說服還未決定投票給誰的游離選民支持。

美國大選2024｜Taylor Swift效應選民登記網瀏覽增 美國樂壇天后Taylor Swift在辯論後公開表態支持賀錦麗或可起名人效應，其撐賀帖文獲逾900萬個讚好。她在社交網Instagram擁有2.83億追隨者，有關帖文附有選民登記網址，數小時後有近33.8萬人次瀏覽該網頁。Taylor Swift的背書似乎對35歲以下美國人最具影響力，此年齡群約三成人稱或會投票給她支持的候選人。特賀暫時未有第二場辯論安排，賀錦麗陣營已提出兩人再辯論，而霍士新聞提出由其主辦；惟特朗普暫時似乎無意應戰，並稱輸了的一方才要求「再賽」。