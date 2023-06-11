犯案精密 FBI追捕17年束手無策 美國炸彈狂徒獄中去世

在上世紀七十至九十年代發動多宗炸彈案的美國「炸彈狂徒」卡欽斯基(Ted Kaczynski)，上周六(10日)在獄中去世，終年81歲。他智商高達167，曾任大學數學教授，其炸彈不是人手送遞，就是以匿名方式郵寄，沒留下線索，令聯邦調查局(FBI)束手無策，形容他是「心智扭曲的天才，嚮往成為完美的無名氏殺手」。

數學天才 16歲入讀哈佛大學

卡欽斯基16歲取得獎學金，跳級入讀哈佛大學，畢業後再於密歇根大學取得數學博士學位，其後獲加州大學柏克萊分校聘任為數學助理教授。他性格孤僻，獨居在蒙大拿州林肯鎮鄉郊一間無自來水的簡陋小屋。因不滿城市開發破壞周遭森林，他就在小屋裡埋首製造炸彈，要打擊他所認定現代科技下的各項罪惡。於1978至95年間，他最少發動16宗炸彈案，造成3死23傷。

因襲擊針對大學教授、科學家、科技公司、航空公司及電腦店老闆等，包括試圖炸毀一架民航機，FBI一直苦無線索，便稱案件為UNABOM，即是「大學與航空公司炸彈案」(University and Airline Bombings)的英文簡寫。