犯案精密 FBI追捕17年束手無策 美國炸彈狂徒獄中去世

在上世紀七十至九十年代發動多宗炸彈案的美國「炸彈狂徒」卡欽斯基(Ted Kaczynski)，上周六(10日)在獄中去世，終年81歲。他智商高達167，曾任大學數學教授，其炸彈不是人手送遞，就是以匿名方式郵寄，沒留下線索，令聯邦調查局(FBI)束手無策，形容他是「心智扭曲的天才，嚮往成為完美的無名氏殺手」。
數學天才 16歲入讀哈佛大學
卡欽斯基16歲取得獎學金，跳級入讀哈佛大學，畢業後再於密歇根大學取得數學博士學位，其後獲加州大學柏克萊分校聘任為數學助理教授。他性格孤僻，獨居在蒙大拿州林肯鎮鄉郊一間無自來水的簡陋小屋。因不滿城市開發破壞周遭森林，他就在小屋裡埋首製造炸彈，要打擊他所認定現代科技下的各項罪惡。於1978至95年間，他最少發動16宗炸彈案，造成3死23傷。
因襲擊針對大學教授、科學家、科技公司、航空公司及電腦店老闆等，包括試圖炸毀一架民航機，FBI一直苦無線索，便稱案件為UNABOM，即是「大學與航空公司炸彈案」(University and Airline Bombings)的英文簡寫。
發表萬字宣言 露出馬腳
直至95年9月，卡欽斯基以「炸彈客」名義發表一篇控訴科技危害人類及自然的3萬5,000字宣言，並致函各大報章要求刊出，承諾如果報社刊出宣言，他會停止放炸彈。FBI和時任司法部長雷諾同意由《華盛頓郵報》刊登，卡欽斯基的胞弟看後向警方舉報，說文章的概念與兄長的相近，懷疑他與案件有關，卡欽斯基終於翌年4月落網，結束FBI歷時17年、史上最長的追捕。
12歲懂得自製炸彈
警方在卡欽斯基家裡檢獲筆記，當中提到他出於報復犯案，高中朋友說，他「說話很有條理」，「對化學很在行」，12、3歲就「知道如何把電池、引線、硝酸鉀等組裝成爆炸品」。他在審訊中拒絕讓律師以精神錯亂為由抗辯，最後因認罪而逃過死刑。加州法院於98年判他4次終身監禁，不得假釋，其後他長期在科羅拉多州一所高設防監獄服刑，前年被轉到北卡羅來納州一所監獄醫療中心，上周六被發現昏迷，其後證實死亡。