狂射凍水趕露宿者惹爭議　畫廊老闆：想令佢冷靜(有片)

相信店舖老闆都不希望有露宿者在他們的店外，但倘若用以下的方法作出驅趕，則可能引起公眾不滿，甚至惹官非。美國一間畫廊老闆近日被拍攝到，在近日僅有攝氏5至15度的天氣下，用冷水狂噴店門外的女露宿者，即使對方求饒，老闆仍未有停止，更擺出一臉輕蔑的態度。影片在網上流傳，引發大批網民不滿。

綜合報道，三藩市畫廊老闆Collier Gwin周一(9日)被拍到，在寒冷天氣下，用凍水直射在畫廊外坐在行人路上的1名女露宿者，女子不斷用手遮擋，並喊話求饒說「我會走」，Collier Gwin卻未有理會繼續射水，並靠著柵欄擺出一副不屑的表情，影片最後顯示畫廊老闆瞪著女露宿者，連喊了3聲「郁呀」(Move)，並指向前方的道路。

市監督委員會：行為已是過度襲擊

畫面在網路上被廣為流傳，大批網民開始抨擊格溫的行為，不僅有人湧入畫廊的網站留下負評，甚至有人到場砸窗。對此，Collier Gwin則解釋，露宿者睡在他店門口會影響他做生意，他已經口頭請該露宿者離開，但情況沒有改善，才會噴冷水「令她冷靜」。

附近咖啡廳的員工向傳媒表示，該名女露宿者不會進到店裡，只會在街道睡覺。三藩市監督委員會則認為，Collier Gwin的行為已是「過度襲擊」，他們將在蒐集目擊者的證供後對Collier Gwin起訴。



