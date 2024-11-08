狂男機上挾持空姐想開艙門被乘客暴打制服　航空公司：避免一場可能的空難(有片)

巴拿馬航空(Copa Airlines)一架從巴西飛往巴拿馬的航班，周二(5日)在距離降落還剩約30分鐘時，一名乘客突然手持塑料刀具企圖劫持空姐並嘗試打開緊急艙門，機上乘客迅速衝上前將男子暴打制服，化解了一場危機。

綜合報道，事發於5日在巴拿馬航空編號CM204航班，當時航班正從巴西首都巴西利亞飛往巴拿馬城，就在降落前約半小時，一名男乘客突然衝向機尾，隨即傳來一名求救聲，乘客赫見該男兇徒手持飛機餐食提供的塑料刀具挾持一名空姐，另一名空姐試圖阻止，但因氣力懸殊而無法制服，幾名男乘客見狀隨即衝上去制止。