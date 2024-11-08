狂男機上挾持空姐想開艙門被乘客暴打制服　航空公司：避免一場可能的空難(有片)

巴拿馬航空(Copa Airlines)一架從巴西飛往巴拿馬的航班，周二(5日)在距離降落還剩約30分鐘時，一名乘客突然手持塑料刀具企圖劫持空姐並嘗試打開緊急艙門，機上乘客迅速衝上前將男子暴打制服，化解了一場危機。
綜合報道，事發於5日在巴拿馬航空編號CM204航班，當時航班正從巴西首都巴西利亞飛往巴拿馬城，就在降落前約半小時，一名男乘客突然衝向機尾，隨即傳來一名求救聲，乘客赫見該男兇徒手持飛機餐食提供的塑料刀具挾持一名空姐，另一名空姐試圖阻止，但因氣力懸殊而無法制服，幾名男乘客見狀隨即衝上去制止。
狂男被乘客暴打至血流披面
機上乘客之一51 歲的攝影記者Cristiano Carvalho，記錄兇徒被壓制一刻。他說，那男子企圖挾持一名空乘人員，還想要打開緊急艙門。另一名男乘客協助阻止，他指，當衝上去時，那男子突然放開空姐，轉而嘗試開緊急艙門：「我立即撲上去抱住他，他拼命掙扎，後來又有4名乘客加入，才把那人制伏」。
網上流傳影片顯示，一名乘客用鎖喉術控制住男子，機組人員用塑料帶將兇徒捆綁。男子血流披面被按在座位上。飛機降落在託庫門國際機場後，巴拿馬警方隨即登機將這名狂徒帶走。巴拿馬航空公司在事後發表聲明感謝機組人員的專業表現，確保了航班和所有乘客的安全，成功避免了一場可能的空難。
A passenger on a Copa Airlines flight from Brazil to Panama, armed with a plastic knife, allegedly attempted to open the emergency exit of the aircraft, the airline stated.— TIMES NOW (@TimesNow) November 7, 2024
The incident, captured in a video, occurred early Nov 5 aboard Copa Airlines Flight CM204.
The… pic.twitter.com/2BVpIrJLbg