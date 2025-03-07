狂男錯過登機　闖停機坪以肉身攔截飛機(有片)

以為錯過巴士以肉身擋車已經很誇張？智利一名男子竟然不惜以肉身擋飛機起飛。據指涉事男子因為錯過登機，直接闖入停機坪，以肉身擋在航班客機前面，試圖阻止飛機起飛。

綜合報道，事發於周一(3日)，在智利蒙特港的埃爾泰普爾(El Tepual)國際機場，一名身分不明的29歲男子因為錯過登機時間，直接衝到停機坪。網上影片顯示，男子以肉身擋在智利南美航空(LATAM Airlines)一架客機前面，涉事航班的目的地為康塞普西翁，飛行時間大約1小時。男子向飛機揮手，似乎想引起機師的注意，希望能搭上這架飛機。