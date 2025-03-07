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國際
2025-03-07 14:30:00

狂男錯過登機　闖停機坪以肉身攔截飛機(有片)

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狂男錯過登機，闖停機坪以肉身攔截飛機。(X)

狂男錯過登機，闖停機坪以肉身攔截飛機。(X)

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以為錯過巴士以肉身擋車已經很誇張？智利一名男子竟然不惜以肉身擋飛機起飛。據指涉事男子因為錯過登機，直接闖入停機坪，以肉身擋在航班客機前面，試圖阻止飛機起飛。

綜合報道，事發於周一(3)，在智利蒙特港的埃爾泰普爾(El Tepual)國際機場，一名身分不明的29歲男子因為錯過登機時間，直接衝到停機坪。網上影片顯示，男子以肉身擋在智利南美航空(LATAM Airlines)一架客機前面，涉事航班的目的地為康塞普西翁，飛行時間大約1小時。男子向飛機揮手，似乎想引起機師的注意，希望能搭上這架飛機。

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男子向飛機揮手，似乎想引起機師的注意，希望能搭上這架飛機。(X) 一名機場工作人員發現男子失控行為之後，立刻上前阻攔。(X) 隨後保安人員趕抵現場，把男子帶離停機坪，隨後進行拘捕。(X) 隨後保安人員趕抵現場，把男子帶離停機坪，隨後進行拘捕。(X) 涉事客機亦繼續行程。(X)

市長關注機場安全措施

影片中，一名機場工作人員發現男子失控行為之後，立刻上前阻攔，隨後保安人員趕抵現場，把男子帶離停機坪，隨後進行拘捕，涉事客機亦繼續行程。報道指，警方經調查後發現該名29歲男子，曾經有前科，曾因威脅和竊盜被捕。事發後，蒙特港市長Rodrigo Wainraihgt質疑埃爾泰普爾國際機場的安全措施，無法理解為何能讓乘客直接闖入停機坪。而男子肉身攔機的危險畫面也在網上瘋傳。

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