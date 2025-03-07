狂男錯過登機　闖停機坪以肉身攔截飛機(有片)

以為錯過巴士以肉身擋車已經很誇張？智利一名男子竟然不惜以肉身擋飛機起飛。據指涉事男子因為錯過登機，直接闖入停機坪，以肉身擋在航班客機前面，試圖阻止飛機起飛。
綜合報道，事發於周一(3日)，在智利蒙特港的埃爾泰普爾(El Tepual)國際機場，一名身分不明的29歲男子因為錯過登機時間，直接衝到停機坪。網上影片顯示，男子以肉身擋在智利南美航空(LATAM Airlines)一架客機前面，涉事航班的目的地為康塞普西翁，飛行時間大約1小時。男子向飛機揮手，似乎想引起機師的注意，希望能搭上這架飛機。
市長關注機場安全措施
影片中，一名機場工作人員發現男子失控行為之後，立刻上前阻攔，隨後保安人員趕抵現場，把男子帶離停機坪，隨後進行拘捕，涉事客機亦繼續行程。報道指，警方經調查後發現該名29歲男子，曾經有前科，曾因威脅和竊盜被捕。事發後，蒙特港市長Rodrigo Wainraihgt質疑埃爾泰普爾國際機場的安全措施，無法理解為何能讓乘客直接闖入停機坪。而男子肉身攔機的危險畫面也在網上瘋傳。
Aprona Girip Uçağın Önünü Kesti— HavaSosyalMedya (@HavaSosyalMedya) March 4, 2025
Şili’de Puerto Montt El Tepual Havalimanı’nda 29 yaşındaki bir adam, aprona girerek LATAM’a ait bir A320 tipi uçağın önüne geçti ve taksi yapmasını engelledi.
Dakikalar içinde güvenlik görevlileri tarafından yakalanan şahıs, polise teslim edildi.… pic.twitter.com/wr5h8butdg