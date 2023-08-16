狂發短訊籌款賺飽競選資金 特朗普：我們需要更多起訴 究竟賺咗幾多？

特朗普周日出席高爾夫球賽事，向民眾大派印有其競選口號的帽子。(美聯社)

美國前總統特朗普正角逐明年總統大選共和黨候選人提名，每當遭到刑事起訴，都能讓他募得大筆競選經費及民調躍升。從今年3月以來的4次起訴皆是如此，包括最新一次，他被喬治亞州檢方指控試圖推翻2020年總統大選結果。

特朗普官司纏身，不但沒讓他形象受損，反而帶給他值錢的政治籌碼。因為在美國，要能入主白宮，要花費數以十億計美元競選經費。

特朗普｜ 請支持者用銀彈反擊

現年77歲的特朗普在喬治亞州檢方正式起訴他的前一天，於本月13日對支持者廣發電郵，邀請他們用銀彈反擊。

特朗普寫道：「拜登的司法部正試圖要把我關在牢裡一輩子！」他請求「愛國」同胞捐款24至1,000美元(約187至7,800港元)，讓他能代表共和黨角逐明年總統大選。他對支持者說：「我們的共和國正命懸一線，美國現在就需要你。」

特朗普｜ 煽動性短訊「加鹽加醋」

特朗普從最早在紐約州遭到刑事起訴開始，就對支持者發送大量這類內容的短訊和電郵，且一貫用煽動性言詞加料。

在特朗普口中，對他的刑事起訴都是「政治迫害」，民主黨籍總統拜登則是一位「不正直」的「低劣獨裁統治」領導人，而拜登政府正密謀「消滅他們最主要的對手」。