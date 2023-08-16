狂發短訊籌款賺飽競選資金 特朗普：我們需要更多起訴 究竟賺咗幾多？

美國前總統特朗普正角逐明年總統大選共和黨候選人提名，每當遭到刑事起訴，都能讓他募得大筆競選經費及民調躍升。從今年3月以來的4次起訴皆是如此，包括最新一次，他被喬治亞州檢方指控試圖推翻2020年總統大選結果。
特朗普官司纏身，不但沒讓他形象受損，反而帶給他值錢的政治籌碼。因為在美國，要能入主白宮，要花費數以十億計美元競選經費。
特朗普｜請支持者用銀彈反擊
現年77歲的特朗普在喬治亞州檢方正式起訴他的前一天，於本月13日對支持者廣發電郵，邀請他們用銀彈反擊。
特朗普寫道：「拜登的司法部正試圖要把我關在牢裡一輩子！」他請求「愛國」同胞捐款24至1,000美元(約187至7,800港元)，讓他能代表共和黨角逐明年總統大選。他對支持者說：「我們的共和國正命懸一線，美國現在就需要你。」
特朗普｜煽動性短訊「加鹽加醋」
特朗普從最早在紐約州遭到刑事起訴開始，就對支持者發送大量這類內容的短訊和電郵，且一貫用煽動性言詞加料。
在特朗普口中，對他的刑事起訴都是「政治迫害」，民主黨籍總統拜登則是一位「不正直」的「低劣獨裁統治」領導人，而拜登政府正密謀「消滅他們最主要的對手」。
特朗普｜策略無往不利
這套策略至今無往不利。特朗普3月因涉嫌篡改商業紀錄，隱瞞向婚外情對象、艷星丹尼爾斯(Stormy Daniels)支付掩口費而被起訴後，競選團隊宣布，在短短24小時內籌得逾400萬美元(約3,120萬港元)。
到了6月，特朗普因涉嫌在卸任總統時不當處理機密文件，而在佛羅里達州聯邦法院遭到起訴，成為美國首位卸任總統面臨聯邦檢控。當時其團隊聲稱，消息傳出後收到近700萬美元(約5,460萬元)捐款。
不計其數的美國人會響應特朗普的捐款號召，顯示他對其保守派基本盤選民有多大影響力。
特朗普｜支持者：佢坐監，都會照捐錢
例如根據公開的競選捐款資料，60多歲的新罕布什爾州退休男子伍德(Jim Wood)自特朗普第一次被起訴後已捐給他近400美元(約3,120港元)。伍德深信特朗普是被政治迫害，「就算他坐牢，我還是會繼續捐錢給他」。
同樣情況也反映在特朗普的民調。根據民調資料彙整網站RealClearPolitics.com的數據，自從特朗普因掩口費案遭到起訴後，他在共和黨的總統候選人競賽中支持率大增了9個百分點。
特朗普本月早前便表示：「每次他們起訴我，我的民調數字就上升。我們需要更多起訴，就能讓這場選舉勝負早定。」