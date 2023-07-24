狗救人｜24歲女患心臟病暈低 忠犬察覺有異立即送藥 更開雪櫃拿水(有片)

住在喬州Kennesaw的女事主Katie Graham，自小患有「姿勢性心搏過速綜合症」(POTS)，轉換姿勢如由坐著變站立時，會出現眼前發黑、乏力、暈眩及呼吸困難等徵狀。她於2019年起領養了名為Bailey澳洲牧羊犬作為服務犬，以幫助她在突發病發時獲得幫助。

狗狗救人美事又添一宗！今次的忠犬住在美國喬治亞州，其24歲女主人自幼患有一種心臟疾病，會隨時暈低，幸好狗狗機警發現主人不妥，立即閃電式叼來藥物，更打開雪櫃拿水給她，其英勇過程由家居鏡頭拍下。

狗救人｜可察覺主人出現醫療緊急情況前的體味

最近一次發作時，Graham家中的攝像頭捕捉到4歲的Bailey在她從椅子上站起來拿飲料和三文治時，似乎察覺到她有異常。片段可見，Bailey跳到她身上，先讓她坐下，之後從櫥櫃上叼來藥物給她，再打開雪櫃叼出一樽水。

Graham表示︰「Bailey受過訓練，可以嗅出我在發生醫療緊急情況之前身體所發出的氣味。這給我在失去知覺之前，有足夠時間到達安全地方。」她對這位小伙伴感激不已，「即使我獨自一人也感到安全，他是我的救命稻草，我無法沒有他生活。」有關片段在TikTok上瘋傳，已獲逾2,400萬次觀看，Graham說：「通常PoTS會在最意想不到的時刻襲擊你，這就是為什麼Bailey對我的健康如此重要。」