狗狗不捨主人離世 喪禮跳進棺木送別(有片)

動物有情，也有靈性……墨西哥一場喪禮上，一隻小狗不捨主人離世，跳進主人靈柩裡送別……

從本月中旬上傳至社交平台「X」的片段可見，小狗起初在靈柩下方團團轉，先是趴在靈柩邊嗅聞，再幾次走上跪墊嗅聞、張望，但又下來，看來猶疑、焦慮不安。鏡頭一轉，小狗就跳入靈柩，坐在已故主人身上，影片就此結束。