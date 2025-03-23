狗狗不捨主人離世 喪禮跳進棺木送別(有片)

動物有情，也有靈性……墨西哥一場喪禮上，一隻小狗不捨主人離世，跳進主人靈柩裡送別……
從本月中旬上傳至社交平台「X」的片段可見，小狗起初在靈柩下方團團轉，先是趴在靈柩邊嗅聞，再幾次走上跪墊嗅聞、張望，但又下來，看來猶疑、焦慮不安。鏡頭一轉，小狗就跳入靈柩，坐在已故主人身上，影片就此結束。
網民：心碎了
英國《每日郵報》報道，在場人士指，狗狗是沒人幫助之下自己跳進棺木裡。狗狗這樣送別離世主人，隨即引起網民熱議，影片至今累計逾120.5萬次點擊觀看、逾2.5萬按讚、2,660次轉發。網民留言，「狗狗很懂事」、「令人心碎了，相伴已久的主人突然離去，希望今後有人好好照顧牠」。
動物專家解構
動物專家指，狗隻與人類建立深厚感情後，常會在主人離世後表現出哀傷行為，例如焦慮、食慾不振、尋找主人等，旁人應確保牠們得到妥善照顧。
Un perrito conmovió a todos al intentar subir al ataúd de su dueño en pleno funeral. Su amor y lealtad han tocado miles de corazones en redes. 🥹❤️ pic.twitter.com/cyiuN7YXs9— Momentos Virales (@momentoviral) March 13, 2025