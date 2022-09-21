狗狗坐無人駕駛Tesla兜風　嚇壞網民(有片)

電動車Tesla的自動駕駛功能，的確為許多人帶來不少方便，但路面情況千變萬化，在不少地方仍存爭議，例如本港是禁止使用全自動駕駛功能。美國德州一名網民日前竟然在路上看到，有一隻狗狗獨自在「無人駕駛」的Tesla上兜風，頭還不斷伸出窗外張望，影片引發網民熱議後，發現這段影片原來是另有目的。
美國一名男子在知名論壇Reddit發文表示，他某天開車在路上時，竟然在看到有一隻狗坐在一輛正開動但無人駕駛的Tesla上，他隨即拿起手機拍攝並指：「我非常肯定除了一隻狗以外，沒有人在這輛車裡。」
網上影片顯示，一隻貴婦狗獨自坐在駕駛座上，身上似乎沒有作何牽引帶固定，頭還不斷伸出窗外四處張望吹風，拍片者對著牠大喊：「朋友，你的主人在哪裡？實在太瘋狂了，沒有任何人在裡面，這是合法的嗎？這是允許的嗎？」之後拍攝者座駕又再駛到Tesla旁問狗狗：「你要到哪裡？去看獸醫嗎？」拍攝者的友人亦說：「天啊！」
影片是一場戲 警方已介入調查
影片在網上立即瘋傳，並於Reddit得逾1,000萬次瀏覽，拍片者Blake Missick其後接受傳媒電視節目Inside Edition 訪問時終於承認，這條影片原來是一場戲，不過有報道指，雖然「自動駕駛軟件」要求駕駛者始終將手放在方向盤上，但系統顯然很容易被騙以為軚盤前有人。事件亦引起警方關注，德州首府奧斯汀市警察局的虐待動物部門目前正在調查這宗事件。
Self driving … dogs? 😳 #Tesla @elonmusk #SelfDrivingCars #selfDrivingCar pic.twitter.com/EbkLnHpwyb— 🇺🇦Evan Kirstel #B2B #TechFluencer (@EvanKirstel) September 17, 2022