狗狗坐無人駕駛Tesla兜風　嚇壞網民(有片)

電動車Tesla的自動駕駛功能，的確為許多人帶來不少方便，但路面情況千變萬化，在不少地方仍存爭議，例如本港是禁止使用全自動駕駛功能。美國德州一名網民日前竟然在路上看到，有一隻狗狗獨自在「無人駕駛」的Tesla上兜風，頭還不斷伸出窗外張望，影片引發網民熱議後，發現這段影片原來是另有目的。

美國一名男子在知名論壇Reddit發文表示，他某天開車在路上時，竟然在看到有一隻狗坐在一輛正開動但無人駕駛的Tesla上，他隨即拿起手機拍攝並指：「我非常肯定除了一隻狗以外，沒有人在這輛車裡。」

網上影片顯示，一隻貴婦狗獨自坐在駕駛座上，身上似乎沒有作何牽引帶固定，頭還不斷伸出窗外四處張望吹風，拍片者對著牠大喊：「朋友，你的主人在哪裡？實在太瘋狂了，沒有任何人在裡面，這是合法的嗎？這是允許的嗎？」之後拍攝者座駕又再駛到Tesla旁問狗狗：「你要到哪裡？去看獸醫嗎？」拍攝者的友人亦說：「天啊！」