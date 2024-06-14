狗狗抗癌成功出院　獸醫診所舉辦畢業禮激勵一眾抗癌勇士(有片)

抗癌之路崎嶇艱辛並不易走，在路上的都是抗癌鬥士，人類亦是，毛孩亦是。美國加州一間動物醫院，最近舉辦了別具意義的「毛孩畢典」，為了慶祝院內的狗狗Dundar完成化療，一路走來靠自己的堅強意志力戰勝癌症，醫療團隊特地獻上卡片以及蛋糕，恭喜丹德爾重啟汪生，畫面曝光感動許多網友。

TikTok帳號「brennastout」上載影片分享喜悅，愛犬Dundar先前被診斷出患有癌症，在專業的動物醫院進行了長時間的治療。近日終傳出好消息，Dundar順利完成所有的療程，體內已無癌細胞，戰勝癌症，終於能夠「出院」，醫療團隊為了慶祝Dundar康復，特意為牠準備了一場別出心裁的畢業典禮。