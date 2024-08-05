狗狗每天被餵10塊雞肉 痴肥到119磅行唔郁兼呼吸困難 女飼主判囚

新西蘭奧克蘭一隻狗狗每天被飼主餵食狗餅再加10塊雞肉導致癡肥，體重接近54公斤(約119磅)，最終因病去世。女飼主上周在法庭認罪，被判囚2個月。 狗狗行10米路都氣喘 新西蘭防止虐待動物協會(SPCA)表示，2021年10月，警方取得搜查令後入屋，救出狗狗「Nuggi」。當時牠異常肥胖，「腿似乎被巨大的體重壓垮了」，從住家走到車上的短短10米路程，竟喘氣到須停下來3次。 脂肪層太厚 醫生聽不到心跳 SPCA獸醫向法庭作供稱，Nuggi體重達53.7公斤，因脂肪層太厚，「(醫生)無法透過聽診器聽到其心臟的聲音」。除了癡肥，Nuggi的趾甲也過長，身上長滿瘜肉，也患上結膜炎，可見飼主平日疏於照顧。

獸醫指，Nuggi因癡肥導致走路相當吃力，呼吸也困難，無法適應溫暖天氣，整天看來疲倦，因體重問題而長期承受著不適與痛苦。女飼主對獸醫說，每天給Nuggi餵食8至10塊雞肉，加上狗餅，平日也會讓牠走動或在住所外活動。 狗狗患多重併發症 Nuggi在SPCA照料下成功減掉8.9公斤，相等於體重的16.5%，但獲救2個月後，便死於肝臟出血。驗屍結果顯示，Nuggi罹患多種併發症，包括其他肝臟疾病，以及內分泌疾病「庫欣氏症」(Cushing's disease)等。

新西蘭 SPCA：狗狗無助 令人心碎 女飼主上月底出庭，承認未有滿足狗狗的生理、健康以及行為需要，最終遭判囚2個月，罰款1,222新西蘭元(約5,639港元)，並禁止養狗12個月。