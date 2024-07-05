狗狗為食闖禍　半夜誤開爐頭燒屋累全家無家可歸(有片)

美國科羅拉多州一戶家庭日前半夜起火，屋主與家人因警報器響起得以及時逃生，惟男戶主因吸入濃煙而要入院治理，房屋亦遭到嚴重破壞，其一家暫時無家可歸。警方經調查後發現，原來「罪魁禍首」是這家人養的愛犬，令人啼笑皆非。

綜合報道，科州第二大城科羅拉多泉市(Colorado Springs)消防隊於當地時間6月26日清晨約4時45分，接獲火災報案趕赴南區一棟房屋救火，起火點是屋內烹飪用的爐子，不過，火勢在消防到場前已由屋主撲滅。案發時，屋內煙霧警報器響起，Apple HomePod亦發出「高溫」警報，將男戶主及其家人從夢中吵醒。消防隊員到場調查起火原因，翻閱屋內的CCTV畫面，卻讓大家大嚇一跳，原來「罪魁禍首」是這家人養的狗狗。