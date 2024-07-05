狗狗為食闖禍　半夜誤開爐頭燒屋累全家無家可歸(有片)

美國科羅拉多州一戶家庭日前半夜起火，屋主與家人因警報器響起得以及時逃生，惟男戶主因吸入濃煙而要入院治理，房屋亦遭到嚴重破壞，其一家暫時無家可歸。警方經調查後發現，原來「罪魁禍首」是這家人養的愛犬，令人啼笑皆非。
綜合報道，科州第二大城科羅拉多泉市(Colorado Springs)消防隊於當地時間6月26日清晨約4時45分，接獲火災報案趕赴南區一棟房屋救火，起火點是屋內烹飪用的爐子，不過，火勢在消防到場前已由屋主撲滅。案發時，屋內煙霧警報器響起，Apple HomePod亦發出「高溫」警報，將男戶主及其家人從夢中吵醒。消防隊員到場調查起火原因，翻閱屋內的CCTV畫面，卻讓大家大嚇一跳，原來「罪魁禍首」是這家人養的狗狗。
男戶主吸入濃煙送院治理 家人狗狗暫時無家可歸
科羅拉多泉市消防局公布的畫面顯示，這隻狗狗用後腿站立，前腳攀上爐子，牠對著爐上的盒子東嗅西聞，然後就跑開了去。幾秒鐘後，爐頭就冒出火焰，燒著盒子，之後火勢亦愈燒愈大，屋內警報聲不絕於耳。估計這隻狗在攀上爐子的時候，可能撥動了點火的旋轉按鈕。
男戶主因吸入濃煙被送院治理，其家人及肇事狗狗也安然無恙。不過，這場火災讓房子嚴重受損，這家人暫時亦無家可歸。其實，狗無意點起了爐火的家居意外並非首次發生。消防局提醒居民，住家每個睡眠區域內外、每層樓都要安裝有效運作的煙霧警報器，同時確保所有可燃物品遠離爐灶、烤箱，住民也要熟知家中每個房間兩種逃生方法。
On Wednesday, June 26th at 4:43 a.m. CSFD was dispatched to a possible structure fire at a home on the 1600 block of Rushmore Dr. Homeowners reported to our call takers that they had experienced a fire on the stove in their home that had been extinguished by one of the… pic.twitter.com/lohlgUvC2q— CSFD PIO (@CSFDPIO) July 2, 2024