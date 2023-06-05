狗狗界長舌婦！狗女舌頭長12.7厘米刷新健力士紀錄 喜歡伸脷流口水(有片)

可愛的長舌婦！健力士世界紀錄網站本月2日公布，美國路易斯安那州狗女Zoey成為在世最長舌狗狗，舌頭比汽水罐還要長，達到12.7厘米(約5吋)。

3歲大的Zoey是拉布拉多與德國牧羊犬混種，獸醫量度鼻尖到舌尖的距離，確定牠擁有全球最長的狗舌頭，因此獲得健力士世界紀錄認證。

之前的紀錄是美國亞利桑那州的英國長毛獵犬Bisbee，舌頭長度為9.49厘米，紀錄僅維持了3個月。牠之前的紀錄保持者，是美國南達科他州聖伯納犬Mochi，舌頭長達18.58厘米，牠於2021年去世。