狗狗界長舌婦！狗女舌頭長12.7厘米刷新健力士紀錄 喜歡伸脷流口水(有片)

可愛的長舌婦！健力士世界紀錄網站本月2日公布，美國路易斯安那州狗女Zoey成為在世最長舌狗狗，舌頭比汽水罐還要長，達到12.7厘米(約5吋)。
3歲大的Zoey是拉布拉多與德國牧羊犬混種，獸醫量度鼻尖到舌尖的距離，確定牠擁有全球最長的狗舌頭，因此獲得健力士世界紀錄認證。
之前的紀錄是美國亞利桑那州的英國長毛獵犬Bisbee，舌頭長度為9.49厘米，紀錄僅維持了3個月。牠之前的紀錄保持者，是美國南達科他州聖伯納犬Mochi，舌頭長達18.58厘米，牠於2021年去世。
從小愛伸脷
主人威廉斯夫婦在Zoey 6周大時把牠帶回家。他們說，小時候，Zoey已經常把舌頭伸出嘴外，「拍攝第一張照片時，牠也是伸脷的」，當外出玩耍或氣喘時，尤其明顯，也不時會流口水。夫婦以為這會「慢慢適應，但久而久之，人們開始談論牠舌頭的長度」，所以他們去年帶Zoey去看獸醫，正式量度其舌頭長度。
狗狗愛炫耀長舌
主人說，Zoey喜歡外出散步、追逐松鼠和波波、坐車、在河中游泳，但牠討厭洗澡。
主人笑說，Zoey喜歡「炫耀」牠的長舌，平時牠很受鄰居歡迎，散步時，人們常常走上前撫摸牠。他們會友善提醒，Zoey可能會流口水，會在人們褲子上留下大片口水漬。