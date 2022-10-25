狗狗癡肥90磅等死 好心人收養3年後減掉63磅重生(有片)

美國一隻比高犬癡肥90磅在收留中心等死，幸好遇上一對好心夫婦收養，並努力為牠減肥，除了從飲食著手，又陪牠游水和水中跑步減肥。結果這隻幸運狗狗由2019年5月收養時的90磅，減到目前27磅，足足減掉63磅。主人說，減肥令愛犬活得更長久和健康，而且行動力也大大提升，牠變得好動和開朗。

瘦身成功的比高犬Wolfgang在Instagram有不少粉絲，主人Chad Schatz和Erin McManis不時分享牠的減肥歷程。兩人2009年開始做動物寄養人，領養Wolfgang前，已成功為5隻癡肥狗隻減磅。他們起初也是暫時照顧Wolfgang，但因為牠太可愛了，遂收養了牠。Chad Schatz和Erin McManis在獸醫監督下為Wolfgang制定減肥餐單，進食高蛋白和低卡餐，包括火雞肉碎加蔬菜。