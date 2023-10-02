狗狗與家人行山不慎墮崖 全靠救援人員「眼利」看到「小黑點在移動」獲救

美國科羅拉多州高山救援隊早前接到求助電話，一隻名叫佐拉的3歲狗狗與家人行山時，不慎從托里斯峰（Torreys Peak）墮下，其主人不確定牠是否生還。
救援隊立刻出發前往協助搜尋，其中一名成員安琪拉懷爾德（Angela Wilder）事後接受訪問時表示：「狗狗跌落後不久，主人在下方約10公尺的岩石中看到了牠的頭，但之後牠跌得更遠，就這樣消失在視線之外。」
搜救隊共派出26名成員前往搜救，其中7人徒步登山。懷爾德說：「我們最初的計劃，是徒步前往佐拉可能墜落的區域，看看是否可以找到牠，或是從哪裡可以安全地接近牠。」懷爾德和其他救援人員花了大約一個小時，徒步到達最終可以看到佐拉的地方，然而從他們的角度看過去，那只是在600公尺高的雪山山頂的一個「黑點」。
等待超過8小時獲救
懷爾德表示：「考慮到距離，我們無法確定是牠，但它的形狀與山上任何自然特徵都不一樣，一些團隊成員認為，他們看到了黑點在移動，這些訊息足以讓我們繼續徒步到山頂看看是否佐拉。」果然，那個「黑點」的確是佐拉，當救援人員發現佐拉，牠已經等待救援超過8小時了。看到救援隊出現，佐拉開心得搖擺尾巴。而救援人員確認牠還活著，也感到十分驚訝和欣喜。
雖然幸運撿回一命，但佐拉的肚子、屁股和後腿都有嚴重擦傷。懷爾德和同伴們只好將牠裝進背包裡，帶牠下山和主人團聚。據悉整個過程中，佐拉都相當乖巧冷靜，沒有發出一點聲音。
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