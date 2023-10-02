狗狗與家人行山不慎墮崖 全靠救援人員「眼利」看到「小黑點在移動」獲救

美國科羅拉多州高山救援隊早前接到求助電話，一隻名叫佐拉的3歲狗狗與家人行山時，不慎從托里斯峰（Torreys Peak）墮下，其主人不確定牠是否生還。

救援隊立刻出發前往協助搜尋，其中一名成員安琪拉懷爾德（Angela Wilder）事後接受訪問時表示：「狗狗跌落後不久，主人在下方約10公尺的岩石中看到了牠的頭，但之後牠跌得更遠，就這樣消失在視線之外。」

搜救隊共派出26名成員前往搜救，其中7人徒步登山。懷爾德說：「我們最初的計劃，是徒步前往佐拉可能墜落的區域，看看是否可以找到牠，或是從哪裡可以安全地接近牠。」懷爾德和其他救援人員花了大約一個小時，徒步到達最終可以看到佐拉的地方，然而從他們的角度看過去，那只是在600公尺高的雪山山頂的一個「黑點」。