狗狗被遺棄街頭 主人不捨 留大袋玩具附字條訴苦衷

Baby Girl被綁在消防水龍頭，身旁留下大袋牠愛玩的玩具。(互聯網)

美國威斯康辛州Green Bay日前出現令人心碎的畫面：一隻狗狗被遺棄街頭，旁邊留下一大袋牠愛玩的玩具和一張主人解釋為何迫不得已放棄狗狗的字條……

英國《鏡報》報道，狗狗名叫Baby Girl，被綁在消防水龍頭，不久便被愛護動物組織「Humane Society」救回，經檢查後，發現牠患有糖尿病，需每日監察血糖水平、控制飲食並居家注射胰島素。

Humane Society並沒公開女主人留下字條的內容，只說她和狗狗都患病，她沒能力照顧好狗狗。發言人指，狗狗患糖尿病，醫療費用昂貴，主人每月都要買胰島素和其他藥物，可能需要花上數百美元一個月，形容棄養Baby Girl是「絕望的行為」。

救援組織感謝主人愛護狗狗

Humane Society亦感謝女主人為Baby Girl尋求協助，指出她在能力範圍內已為狗狗做到最好。例如，用狗繩把牠綁好免被車撞、將牠平日最愛玩的玩具留在牠身邊、把牠放在街上當眼處讓人們容易察覺、狗狗看來健康愉快、留下字條懇求人們幫助狗狗，這一切一切，都可看出女主人對狗狗的愛。

Baby Girl被不捨得牠的主人遺棄，結局如何？報道指，不久之後，牠就找到新家，相信其舊主人最開心不過了。