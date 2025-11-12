狗狗討吃被當場虐殺震驚全國　殘暴飼主遭懸賞5000萬元肉搜(慎入有片)

哥倫比亞安蒂奧基亞省一名男子，日前在處理肉類期間，有一隻狗狗跑過來討吃，詎料他當場將狗虐打致死，過程被一名女子拍下上載，引發全國公憤，還有人發出5,000萬哥倫比亞披索(約10.3萬港元)的緝兇。男子原本已經開始逃亡，後來發現正被全國肉搜，寧願投案自首。
綜合報道，事發於上周四(7日)在一間疑似是食品加工廠，狗狗當時靠近男子想要討要食物，詎料男子一手抓出狗狗後腿，用棍狀物猛打狗狗臀部，之後將牠抽至半空猛擲地面，當時狗狗已奄奄一息，男子更用腳大力去踢，令狗狗當場喪命。一名女子目擊整個過程，但沒有阻止，在拍下過程後上載網上。
飼主自首 將面臨判處最高4年8個月徒刑
影片曝光後引發公憤，動保團體和網民都開始人肉搜尋這名殘暴的男子，連省長和歌手Giovanny Ayala都出錢發出懸賞，痛斥「究竟是甚麼驅使一個人對一隻小狗如此殘忍？」、「任何人看到這個人都去舉報他，讓他無處可藏，我們一定要抓到他。」
涉事惡人最終於上周五(8日)到警署自首，他名為Fernando Alonso Oviedo，被殺狗狗竟然是他所飼養的。Fernando在事件發後已經逃離原本居住的城市，但見事態迅速擴大，決定到警局投案。根據當地法律，他一旦被定罪，最重可以判處4年8個月徒刑，並處以相當於60個最低工資的罰款。