狗狗誤吞異物命危　獸醫手術檢T-back揭男飼主出軌

外國一名女獸醫首日上班，遇到一隻狗狗誤吞病例，在進行手術期間，意外揭發狗狗的男主人出軌事件，女主人的反應更令她不知如何安慰，坦言自己被震撼教育。

女獸醫在美國論壇Reddit分享一樁奇案，她說，狗狗被送到診所時病況嚴重，X光檢查發現牠胃部遭異物堵塞，要緊急進行手術，幸順利在牠的胃裡取出1條T-back內褲，詎料狗狗的女主人一見那條T-back立刻臉色大變，強忍崩潰的悲傷情緒及淚水，同時充滿了憤怒。從女主人的反應已可猜到男主人出軌了。女獸醫只好安慰對方：「很抱歉發現妳的丈夫騙了妳」，並指這是她上班第一日，她和其他同事都無想過會發生這樣的事。女獸醫表示，雖然事後診所內所有人都會拿這件事開玩笑，但她希望女主人能順利離婚。