狗狗跌落河 熱心青年冒險倒吊落河拯救 網民讚爆(有片)

兩名英國青年的片段近日在網上瘋傳，但片段並非大家睇到厭的「街頭MMA」嗌交打架片，獲網民大讚是社會清泉！
故事其實簡單不過，同為20歲的學生Jack Spencer Furmston和Ben Camphor，日前在曼徹斯特喝完咖啡回家途中，忽見一名狗主在Ancoats Canal河的矮牆旁邊狼狽爭扎，原來他的愛犬Sumak不慎墮河，雖然牽有狗繩，但無論怎樣努力也未能把狗狗拉回岸上。
好人好事｜救狗英雄 倒吊落河
兩位學生於是連同其餘5名熱心民眾，一起救狗，其中Camphor由其他人合力拉著腿部，倒吊落河，小心翼翼地下降，當他順利抓住狗狗Sumak的頸圈後，其他人即眾志成城把Camphor拉起，連人帶狗的拉回岸上，狗狗Sumak知道自己獲救及見到主人後，開心得猛搖尾巴。
片段令數以萬計網民感動莫名，紛紛大讚「了不起！」「做得好！」「請大家給這兩位青年熱烈掌聲！」有人則說「在負面、暴力及宣傳式新聞的風潮下，終於有一則好故事」。
英雄之一的Camphor受訪稱，起初見狗主的鏈落在河裡，還以為他在「放鴨」，後來見到狗狗在水中爭扎，才知大事不妙，指當時人人都慌張不已，而他心裡只想著「我不能置狗狗於不顧」，決意挺身救狗。