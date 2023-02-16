狗狗跌落河 熱心青年冒險倒吊落河拯救 網民讚爆(有片)

兩名英國青年的片段近日在網上瘋傳，但片段並非大家睇到厭的「街頭MMA」嗌交打架片，獲網民大讚是社會清泉！

故事其實簡單不過，同為20歲的學生Jack Spencer Furmston和Ben Camphor，日前在曼徹斯特喝完咖啡回家途中，忽見一名狗主在Ancoats Canal河的矮牆旁邊狼狽爭扎，原來他的愛犬Sumak不慎墮河，雖然牽有狗繩，但無論怎樣努力也未能把狗狗拉回岸上。