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國際
2025-04-17 16:00:00

狗狗遭遺棄向警察求助　女警霸氣截的士載回家(有片)

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狗狗遭遺棄向警察求助，女警霸氣截的士載回家。(YouTube)

狗狗遭遺棄向警察求助，女警霸氣截的士載回家。(YouTube)

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哥倫比亞一隻流浪狗連日徘徊在街上某大廈外，直至早前遇到一名女警停在路邊，竟然如看到老朋友一樣撲上去，如在求助。這名女警多次摸了這狗狗，最終決定召來一輛的士，請司機載狗狗回到自己的家裡，決定收編這隻被拋棄的浪浪。原來這隻狗狗跟女警，很早前已結下緣份。

綜合報道，這隻狗狗叫做Toby，曾經有個溫暖的家，但主人搬到另一城市，居然沒有把Toby一起帶走，反而讓牠遺棄街上，Toby自此一直徘徊在梅塔省阿卡西亞斯市一棟大廈外，似乎還在等待主人回來接牠。大廈的職員因為於心不忍，只好每天為Toby提供食物和水。直到本月5日，女交通警員Sandra López騎電單車到街上處理交通。網上影片顯示，當Toby看見Sandra就像是看到熟識的人一樣主動上前打招呼，Sandra亦沒有無視牠，相反多次去望牠摸牠作回應，同時亦忙於工作，未幾，Sandra就截來一輛的士，讓Toby登車。

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Toby一直徘徊在一棟大廈前，似乎還在等待飼主回來接牠。(YouTube) 當Toby看見Sandra就像是看到熟識的人一樣主動上前打招呼。(YouTube) Sandra亦沒有無視牠，相反多次去望牠摸牠作回應。(YouTube) Sandra就截來一輛的士，讓Toby登車。(YouTube) 原來Sandra決定收編托比給Toby一個永遠的家，請司機將牠送到自己的家中。(YouTube)

女警早在狗狗流浪前已認識

之後，網上就出現Toby睡在Sandra家中床邊一張軟氈上。原來Sandra決定收編托比給Toby一個永遠的家，惟當時工作在身，只好請司機將牠送到自己的家中，以確保牠的安全。報道指，Sandra是一名動物愛好者，老早在Toby還未被遺棄的時候已經見過面。當年Toby曾經走失，正好獲得Sandra短暫收留，如今Sandra再次遇到Toby，因此決定要永遠把牠留在身邊。

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