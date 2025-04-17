狗狗遭遺棄向警察求助　女警霸氣截的士載回自己家(有片)

哥倫比亞一隻流浪狗連日徘徊在街上某大廈外，直至早前遇到一名女警停在路邊，竟然如看到老朋友一樣撲上去，如在求助。這名女警多次摸了這狗狗，最終決定召來一輛的士，請司機載狗狗回到自己的家裡，決定收編這隻被拋棄的浪浪。原來這隻狗狗跟女警，很早前已結下緣份。

綜合報道，這隻狗狗叫做Toby，曾經有個溫暖的家，但主人搬到另一城市，居然沒有把Toby一起帶走，反而讓牠遺棄街上，Toby自此一直徘徊在梅塔省阿卡西亞斯市一棟大廈外，似乎還在等待主人回來接牠。大廈的職員因為於心不忍，只好每天為Toby提供食物和水。直到本月5日，女交通警員Sandra López騎電單車到街上處理交通。網上影片顯示，當Toby看見Sandra就像是看到熟識的人一樣主動上前打招呼，Sandra亦沒有無視牠，相反多次去望牠摸牠作回應，同時亦忙於工作，未幾，Sandra就截來一輛的士，讓Toby登車。