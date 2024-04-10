狗狗頭等艙通道「瀨屎」 聯合航空被迫中途降落(慎入)

美國聯合航空公司一班客機日前要更改航道中途降落，原因是有狗狗 「瀨屎」。有網民在社交網稱，航班上周五從德州侯斯頓飛往華盛頓州西雅圖，航程5小時，但起飛不足1小時後突然轉飛到德州達拉斯降落。該網民稱，有狗在頭等艙通道瀨屎，地勤人員花了超過2小時清潔。他又說，「味道令我作噁，閘口人員不斷呼喝乘客和機艙人員。那臭味沒有真正散去，頭等艙的廁所宣布不可以用，那裡的狗屎問題似乎還未解決。因為降落了一段時間，機上食物變壞只有小食。」

帶狗上機｜網民：試過遇氣流令狗發癲咬人

報道指，聯合航空美國內陸航班容許攜狗隻上機，卻必須安置在可放入椅底的手提籠子裡。很多留言網民不贊帶同狗進入機艙，除了協助失明人士的導盲犬，指那些安撫有恐懼症搭客的狗不應上機。也有人分享與狗同機不愉快經驗，指有次航班遇氣流，落機一刻當門打開後，那隻狗可能被嚇壞了胡亂咬人。

另有狗主說，試過帶同狗一齊上機，但牠突然從袋裡走了出來，阻止不了。他認為須提前訓練狗狗不要隨意逃走，他之後再帶狗上機便沒有這個問題。這並不是聯合航空的飛機首次發生狗「開大」事件，今年2月有狗隻從籠裡走出來，並於椅下屙屎，結果機艙充斥臭味，機組人員穿上保護衣清除糞便。