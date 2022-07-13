狗血劇情｜女子買二手袋發現300美元 揭原物主丈夫連串出軌

美國費城一名女子在救世軍的二手店，用6.99美元(約54港元)買了一個名牌Coach舊手袋，清洗袋裡污跡時發現裡面竟然有300美元(約2,340港元)，還付有一封信。細讀後，原來是手袋的原物主訴說丈夫不忠故事，那手袋其實是「外遇」遺留在她家裡，她一直拿來使用，並懷疑丈夫是否知道該手袋是他女友的。那300美元則是她的「遺產」，她將錢分別藏在自己喜歡的物件裡面。買了該袋的Lynora Silverman很想知道物主是否仍在人世，遂再往該救世軍二手店，最後竟發現更狗血的劇情。

手袋原物主名字叫Martha，她透露自己有3名孩子，「當我死了後，他們會將我的物件捐贈出去，所以我將給他們的遺產藏在我所有喜歡的物件裡面」。至於丈夫的不忠，她說有一天探完父母後提早回家，丈夫的外遇應該是慌忙離開，連手袋和鞋子也趕不及拿，「我每天都使用那手袋，我懷疑丈夫是否知道那屬於他女友。我將它捐出來，因我的子女不想要。」Martha還叫買了這個Coach手袋的人，拿著袋裡的300美元去買個新袋吧。Silverman拍片放上TikTok分享這段奇遇，吸引880萬人次觀看，數千人留言。有人說，「不知哪一樣事情較好，是物主的故事、袋裡藏有遺產，還是用6.99美元換來300美元。」連名牌Coach也有回應，稱原物主是「傳奇人物」，很多網友也同意。

追尋物主發現更狗血劇情

不過，Martha的故事還未結束，Silverman很好奇Martha在哪裡，似乎她是在生前將物件捐贈出去。Silverman回到救世軍二手店問了職員，他們說最後一次見到Martha是去年12月。而Silverman的短片引來另一網友注意，他也曾在二手店買的東西發現Martha留下的信件。Silverman在最新的短片中說，有關信件在一個裝有玻璃杯的二手膠箱發現，玻璃杯塞有紙碎，而裡面的故事更加狗血。Martha說，她會將字條或錢藏在捐出去的箱子裡面，「對不起孩子，這個箱裡面只有字條」。她說從認識丈夫Rufus那一刻已知他的花心，但他竟與親兄弟Willy的妻子也有染。

在Willy去世後不久，他的妻子說她懷孕了，「我倒了一些檸檬水到這些玻璃杯裡面，然後大家一起慶祝這個家族的第一位孫子」。但丈夫之後說出「核爆」的消息，Willy竟是不育，那是他的孩子。Martha同意照顧Willy的遺孀，認為丈夫的荒唐行為與對方無關。當孩子出生後，DNA檢測證實那是丈夫的孩子。Willy的遺孀將兒子留下給Martha夫婦兩人便離開，而Martha之後與丈夫生了兩名女兒。Martha將「兒子」視如己出，甚至較兩名女兒更加喜歡他。她將兒子的DNA檢測報告碎掉了，並放在那些玻璃杯裡，不想孩子們發現它，「DNA檢測報告碎紙保護了這些易碎的玻璃杯，就像保護了我丈夫的可憐母親不因事件而蒙羞，也保護了我們兒子與他父親的關係，因為即使Rufus已離世多年，但他仍留在兒子心中。」最後，Martha叫買了那些杯子的人將碎紙倒進垃圾桶裡。