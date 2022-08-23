狗行為｜研究證實狗狗與主人團聚 會開心到喊(有片)

貓狗毛孩也有情緒，跟人一樣會開心及不開心而引發不同行為，也會有情緒低落的時候。常有片段可見狗狗見到主人出門會悶悶不樂，見主人回家就會開心到跳起的行為，最近有研究證實原來狗狗真的會「開心到喊」！

狗行為｜狗狗與主人團聚淚水增10%

參與研究的學者包括日本麻布大學教授菊水健史(Takefumi Kikusui)。其團隊先以試紙量度18隻狗狗的淚水分泌量，然後讓狗狗與主人分離5至7小時，再讓人狗重聚。研究人員在狗狗與主人重聚的5分鐘內，再以試紙測量狗狗淚水分泌，發現狗狗淚水分泌量增加10%。

團隊又找來20隻狗狗作另一次測試，但今次是與熟悉、但並非主人的人士重聚，結果發現狗狗的淚水分泌並無增加，證明狗狗是因為再次見到主人才「喊」。

狗行為｜催產素令狗狗淚水增加

團隊於是嘗試找出狗狗「喊」的生物學原因，發現在22隻狗狗眼晴滴入催產素(oxytocin)後，狗狗的淚水分泌明顯增加，但滴入不含催產素的液體時，則無此效果。至於為何會使用催產素作研究？菊水健史表示，他養了兩隻狗，其中一隻6年前懷孕時，發現牠在餵哺幼犬時面貌份外慈祥，細看見牠雙眼水汪汪，「這給了我靈感可能催產素會增加淚水分泌」，「我們之前亦觀察到狗狗及主人互動時，雙方的催產素均有上升，因此進一步作出今次的重聚實驗」。

團隊指出，今次是首次有研究證明狗狗的正面情緒(跟主人重聚的喜悅)會令淚水分泌增加，並證明了催產素與淚水有關係。團隊也找來74名人士，觀看5隻狗狗的照片，有些眼睛水汪汪，有些亦是正常眼晴，結果發現願意照顧眼晴水汪汪狗隻的人士，較其他狗狗多10至15%。團隊形容催產素是人狗「羈絆的荷爾蒙」，令淚水分泌增加，加深雙方情感。

催產素是甚麼？男女皆有 被稱「愛的荷爾蒙」

催產素是一種哺乳類動物激素，亦被稱為「愛的荷爾蒙」，在男女體內均存在，一般由下丘腦(hypothalamus)產生，與社交、性行為及女性生育有關。