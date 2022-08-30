狗醫生聽得多 牠任「情緒支援動物」嚇驚不少人

動物醫生為病人及有需要人士提供心理安慰，近年也出現「情緒支援動物」(emotional support animal)一詞，為有需要人士如精神病患者，保持情緒穏定，通常是狗狗、貓咪和兔仔等小動物。在外國，常見有人會帶著牠們乘搭飛機。不過，美國費城一名小女孩日前在公園帶著散步的情緒支援動物卻非常特別，嚇驚不少人，因那是一隻鱷魚。

主人有30年與鱷魚為伴經驗 鱷魚Wally的主人是費城男子Joie Henney，Henney是一名資深鱷魚拯救者，有30年與鱷魚為伴的經驗。片段可見，小女孩帶著Wally在噴泉中穿梭消暑，民眾起先只敢遠觀，之後有女士忍不住伸出手，小心翼翼地撫摸Wally。Henney在一旁「觀察」，他在友人幫助下於社交網設有帳號記錄Wally的日常生活，當知道牠在公園出沒，粉絲都前來與Wally拍照，也有抱抱牠。不過，也有網民質疑這是否安全，「在費城可帶著鱷魚隨處走？」回應稱，已獲執法部門批准到該公園。

「牠助我走出抑鬱」 Henney在7年前收養Wally，當時牠還是BB，因為佛羅里達州一個環礁湖有過多鱷魚，所以他接收了Wally。他聲稱，Wally與其他鱷魚不同，「牠不會憤怒，也不具攻擊性，自被捉那天起已是這樣。我們也不知道為甚麼這樣」。Henney形容Wally可愛，與他一起睡覺，搶走他的枕頭和被。Henney於2019年申請Wally為「情緒支援動物」，並取得牌照。他長期與癌魔搏鬥，Wally在他接受化療期間可安慰他，「我有嚴重抑鬱，牠解救了我」。