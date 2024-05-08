熱門搜尋:
HK Express Apple 日圓匯率走勢 九龍城寨之圍城 母親節2024 走塑 朗賢峯 機票優惠 垃圾徵費 LOONG 9 最低工資 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
國際
2024-05-08 13:48:00

狠婦槍殺3歲兒前　要孩子對鏡頭跟爸爸說再見

分享：
狠婦槍殺3歲兒前，要孩子對鏡頭跟爸爸說再見。(網上圖片)

狠婦槍殺3歲兒前，要孩子對鏡頭跟爸爸說再見。(網上圖片)

美國德州發生一宗令人心痛的家庭悲劇，一名母親在法院審理兒子監護權前夕，用槍射殺其3歲親生兒子後自盡，經過警方連續數個星期深入調查，驚揭該名母親在殺害親兒前拍攝，讓孩子對著鏡頭「跟爸爸說再見」。

綜合報道，事發於319日，聖安東尼奧警方接報一對母子陳屍一個公園內，調查後證實母親為32Savannah Kriger，其兒子Kaiden只有3歲。Savannah於事發前一日(18)曾到前夫寓所破壞，並向他們的結婚照開槍，離開後發送大量訊息及視頻，包括向前夫揚言「你將會一無所有」、「你沒有甚麼好回家，你不會知道(接下來會發生甚麼事)」，最後發送的一段影片是Savannah在托兒中心接走Kaiden，並帶到案發公園，在一處壕溝內用手機拍兒子說：「向爸爸說再見」、「對不起，你爸不在。」其後，SavannahKaiden的屍體被途人發現。

Savannah與Kaiden的屍體被途人發現。(X) 法院原定3月20日開庭審理Kaiden的監護權。(X)

警方：影片無拍下奪命瞬間 但已證女子殺子意圖

法庭文件指出，Savannah37日對前夫提出離婚及臨時禁制令，並開始爭奪兒子的監護權，法院原定320日開庭審理，詎料因悲劇而永久中止；警方表示，影片雖沒拍下奪命瞬間，但已證明Savannah殺子意圖明確，此案定調為謀殺及自殺案。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受