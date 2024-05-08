狠婦槍殺3歲兒前　要孩子對鏡頭跟爸爸說再見

美國德州發生一宗令人心痛的家庭悲劇，一名母親在法院審理兒子監護權前夕，用槍射殺其3歲親生兒子後自盡，經過警方連續數個星期深入調查，驚揭該名母親在殺害親兒前拍攝，讓孩子對著鏡頭「跟爸爸說再見」。

綜合報道，事發於3月19日，聖安東尼奧警方接報一對母子陳屍一個公園內，調查後證實母親為32歲Savannah Kriger，其兒子Kaiden只有3歲。Savannah於事發前一日(18日)曾到前夫寓所破壞，並向他們的結婚照開槍，離開後發送大量訊息及視頻，包括向前夫揚言「你將會一無所有」、「你沒有甚麼好回家，你不會知道(接下來會發生甚麼事)」，最後發送的一段影片是Savannah在托兒中心接走Kaiden，並帶到案發公園，在一處壕溝內用手機拍兒子說：「向爸爸說再見」、「對不起，你爸不在。」其後，Savannah與Kaiden的屍體被途人發現。