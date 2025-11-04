狠！印尼小三呷正印醋 色誘情夫上床持鎅刀斷子孫根 剖白：不准他同其他女人亂搞

最狠小三！印尼楠榜省(Lampung)一名28歲女子與32歲已婚男子搞地下情，她近日發現情夫買新電單車給「正印」之後醋意大發即策劃報復，先引誘情夫到汽車旅館，跟他親熱時伺機用鎅刀割斷其「子孫根」，情夫浴血，痛得當場慘叫，赤條條地逃跑到街上…… 英國《每日星報》等引述當地媒體報道，28歲的辛蒂雅(Windi Sintia)2019年戀上男子烏塔米(Karsilan Utami)，即使對方2023年與另一女子結婚，辛蒂雅仍甘願做小三。警方表示，辛蒂雅因妒忌烏塔米為妻子買電單車而報復，「她在犯案前一周就準備刀具，覺得心碎，因為她早在2019年就和男子相戀，但對方另娶他人」。

報道指，案發於10月19日，辛蒂雅把烏塔米誘騙到一間汽車旅館，進房後穿上黑色內衣誘惑對方，床上做愛約半小時後，她突然從手袋裡拿出鎅刀，趁烏塔米不備即割斷其陰莖。

烏塔米遭受「男人最痛」，當場慘叫，下體鮮血直流，赤裸衝出房間跑到街上，附近居民見狀即協助他，把他送院救治。警方接報，當場拘捕滿身是血的辛蒂雅。她供稱，「我買了刀，這樣做是為了讓他不再跟其他女人亂搞」。 其後，警方召開記者會交代案情，辛蒂雅對傳媒剖白：「我對自己的行為感到一點後悔，但更多的是滿足感……因為這個男人，我憤怒、失望、心碎，和他在一起時，他經常傷害、欺騙我。他和很多女人鬼混，婚後還來找我，我們的關係就像夫妻一樣，但他不斷說謊、欺騙我。」