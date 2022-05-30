猴痘｜世衛：對全球公共衞生構成中度風險

世界衞生組織(WHO)由本月中旬起，共收到23個國家報告出現257宗猴痘病例，另外有120宗懷疑個案，當中大部分來自歐洲，預料未來個案仍會持續增加，目前評估風險級別為中等；若此病毒發展成人類病原體，傳染給幼兒、免疫系統低下族群，全球風險將可能再提高。



世衞周日(29日)宣布，猴痘對全球整體公共衛生構成中等風險(moderate risk)。世衞指，截至26日為止，全球23個非猴痘流行國家出現了257例確診、120起疑似病例，雖然目前沒有死亡通報，但猴痘在幾個非流行國家突然出現，表明過去一段時間內有未被發現的傳染案例，還有近來的傳染圈正在擴大，隨著猴痘在流行與非流行國擴大監測，未來預計會增加更多病例。世衞又警告，猴痘病毒若發展成人類病原體，「再向幼兒、免疫系統功能低落等嚴重疾病風險較高的族群傳播，公共衞生的風險可能會變得更高。」而現時猴痘病例和感染群組，大部分個案未曾到過主要出現猴痘個案的非洲國家，顯示病毒已經出現廣泛人傳人，而且已經持續數星期或更長時間。