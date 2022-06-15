猴痘｜世衞下周評估是否構成突發公共衞生事件　另擬為猴痘改名

世界衞生組織(WHO)將在下星期四(23日)召開突發事件委員會會議，評估猴痘疫情是否構成國際關注的突發公共衞生事件。另外，世衞擬更改「猴痘」這個名字。避免引發誤會，及對特定膚色人種造成歧視。

世衞表示，今年以來獲報告1,600宗猴痘確診和1,500宗疑似病例，72人死亡，個案分布在39個國家，包括病毒通常傳播的國家。

猴痘(Monkeypox)在西非和中非流行，但近月在全球不同地方都發現更多病例。世衞總幹事譚德塞認為，擴散情況極不尋常，亦不簡單，現在是時候考慮加強應對措施，因為病毒表現異常，有更多國家受到影響，需要國際協調。

突發公共衞生事件是世衛最高級別的警告，目前只是適用於新冠大流行和小兒麻痺症。