猴痘｜全球已錄120宗世衛料個案續增 瑞士以色列首確診

歐美國家最近錄得多宗在中非和西非流行的猴痘(monkeypox)，全球迄今出現120宗確診或懷疑個案。世衛昨稱於12個成員國錄得92宗確診，另有28宗懷疑個案，隨著各地政府的密切監察料個案會上升，該組織未來數天將提供控制猴痘症傳播的建議和指引。瑞士和以色列昨分別錄得首宗猴痘個案，而英國則佔確診和懷疑個案中的20宗，大部分個案在西班牙感染，與馬德里一間桑拿浴室有關。瑞士稱，首宗個案的患者出現發燒和出疹，身體感不舒服，該個案「在海外與患者有密切身體接觸」，目前在家隔離。以色列的首宗猴痘個案患者為三十多歲男性，是中東地區首現確診，患者從海外回國，當局呼籲曾出國人士如果發燒和身體現損傷應前往求醫。

專家：歐美擴散為「性接觸」傳播 除了西班牙、英國和瑞士，荷蘭、德國、葡萄牙、意大利、瑞典、法國和比利時等歐洲國家，以及北美國家美國和加拿大、南半球的澳洲最近也現猴痘個案，其中法國、比利時、澳洲是在前日首錄確診。另外，荷蘭於日前現確診後，昨日再有「數人」感染猴痘。世衛傳染病專家David Heymann認為，今次猴痘在各地傳播，相信是從「性接觸」傳染。英國性健康和HIV協會稱，英國部分診所員工已接種天花疫苗，可有效預防感染猴痘，也研究讓「高風險群組」接種，並指該病毒已在歐洲傳開，未來兩、三周或現更多個案。