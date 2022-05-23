猴痘｜全球首發隔離令  比利時猴痘患者須隔離21日

猴痘病毒續蔓延，全球多國猴痘(monkeypox)病例持續增加，其中有4宗猴痘個案的比利時，日前宣布猴痘患者須隔離21日，是全球首個頒布「猴痘隔離令」國家。英國當局則建議猴痘患者的密切接觸者自我隔離21日。

比利時傳媒上周五報道當局已頒布猴痘隔離令，密切接觸者則毋須自我隔離，但建議接觸高危人士時須謹慎。比利時熱帶醫學研究所暫認為，該國大規模爆發猴痘風險不高。世衛指，截至上周六於12個成員國錄得92宗猴痘確診、28宗懷疑猴痘個案，有猴痘病例的國家除比利時外，包括英國、葡萄牙、瑞典、瑞士、意大利、西班牙、法國、德國、美國、加拿大、澳洲及以色列等，奧地利昨日亦首次發現猴痘病例。

英衛生部門︰曾換床單亦有機會感染猴痘

西班牙是目前猴痘病例最多的國家，累計有30宗，而英國亦有20宗猴痘個案。英國衛生安全局(UKHSA)周一更新指引，建議曾接觸猴痘患者的高危人士，包括「沒有保護措施下的直接接觸者，或在高風險環境下的接觸者」自我隔離21日，避免外遊及接觸免疫力低人士、孕婦及12歲以下兒童。根據UKHSA的定義，高危人士除了曾與猴痘患者性接觸者，亦包括家居接觸，甚至在沒穿保護衣下為猴痘患者更換床單的人士。UKHSA的首席醫療顧問霍普金斯(Susan Hopkins)受訪時被問英國是否已出現猴痘社區傳播，說︰「絕對有，我們發現一些病例，並沒有接觸過來自西非的個案」。

世衛︰任何人均有機會感染猴痘 不限於男男

目前各國大部分猴痘病例涉及同性或雙性戀男性，聯合國愛滋病規劃署(UNAIDS)表示留意到部分報道或評論，可能引起恐懼同性戀及歧視非洲人，並令患者不敢留醫，重申任何人均有機會感染猴痘。世衛亦強調，與猴痘患者有緊密身體接觸的所有人，都有機會受感染，並不限於男性之間。