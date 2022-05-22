猴痘｜如何感染 衛生防護中心：今次爆發主要影響較年輕男子

歐美的猴痘個案不斷上升，現感染個案的國家也持續增加。本港衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，目前猴痘疫情集中在歐洲，初步評估對香港的風險較低。他指，今次爆發主要影響較年輕的男子，部分是男男性接觸者，病徵包括生殖器官破損，推斷猴痘可能經性接觸傳播。他又表示，本港有港口衛生措施，會安排患者入院隔離，當局會與醫管局密切聯繫，留意情況。

猴痘起源

英國廣播公司(BBC)稱，猴痘病毒最初在一隻人工圈養猴子身上發現，自1970年以來，在非洲10個國家零星爆發。2003年，美國曾爆發了一次疫情，這是該病首次在非洲以外地區出現。患者因與土撥鼠密切接觸感染。土撥鼠則從進口到美國的各種小型哺乳動物那裡感染。當時共有81宗個案，並無造成死亡。2017年，尼日利亞經歷了有紀錄以來的最大一次爆發，距離該國上一次確診大約40年。當時，共有172宗懷疑個案，75%的患者為男性，年齡介乎21至40歲。

猴痘普遍情況

猴痘由猴痘病毒引起，與天花屬於同一病毒家族，但嚴重程度相對輕得多，專家指其傳染性很低。它主要出現在中非和西非國家的邊遠地區，靠近熱帶雨林地帶。猴痘主要有兩種病毒株，分別是西非和中非。英國最初發現的兩名感染者到過尼日利亞，因此很可能感染的是西非病毒株，其病徵通常比較溫和，但仍有待證實。英國第3名感染者是一名醫護人員，從其中一名病人身上感染。最近4宗病例其中3宗在倫敦、1宗在英格蘭東北部，有關病例的患者並無聯繫或外遊史，他們似乎是在英國感染。英國健康安全署建議任何擔心自己有可能感染的人應該去看醫生，但在看醫生前應該事先知會診所懷疑自己感染猴痘。