猴痘｜專家不排除猴痘可經由空氣傳播

猴痘至今已蔓延至31個國家，累計逾千病例，世衛近日召開專家會議，有專家指不排除可經由空氣傳播，美國疾控中心(CDC)上周更新指引，建議外遊民眾佩戴口罩，防範感染猴痘病毒，周一晚卻刪除這項指引，發言人指這是為免引起混淆，但CDC周一對猴痘的風險級別由「觀察」的第一級提升至「警戒」的第二級。

但CDC網頁仍建議猴痘患者佩戴外科口罩，「特別是有呼吸系統症狀的患者」，並稱患者的同住者和醫護人員應考慮佩戴口罩，指出猴痘病毒主要透過直接接觸有傳染力的瘡(sore)、結痂(scab)或體液傳播，「也可透過長時間面對面接觸，經由呼吸道分泌物傳播」。美國《紐約時報》指，CDC保留戴口罩建議，意味猴痘也有可能近距離經由空氣傳播。

專家援引天花病例

有專家指，猴痘僅可經由患者釋出或留在物件等表面的「大飛沫」(large respiratory droplets)傳播，病毒不太可能散播至數米外。但由於猴痘與天花(smallpox)同屬於正痘病毒(Orthopoxvirus)，有專家指，紐約1947年以及德國1970年均有天花患者疑似透過空氣傳染他人的病例。其中，德國的天花病人在醫院感染了另外3層樓的數名病人，懷疑與醫院大樓的空氣流動有關。

病毒專家Mark Challberg表示，很多人以為天花經由大飛沫傳播，但有時候亦可透過較小的氣霧粒子散播，因此不排除猴痘也可以。2017年，尼日利亞一所監獄爆發猴痘疫症，有兩名沒直接接觸過患者的醫護人員受感染，疑是空氣傳播。