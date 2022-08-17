猴痘｜有人倡命名為「TRUMP-22」　世衞落閘：不會出現荒謬名字

「猴痘」（monkeypox）疫情持續在全球延燒之際，專家認為這個病名可能對猴類和非洲大陸產生汙名化，世衛計劃把「猴痘」(monkeypox)病毒重新命名，公布為猴痘設立的命名網站公開徵集意，向全球民眾集思廣益。有人建議命名為拼音與美國前總統特朗普相似的「TRUMP-22」，世衞強調，新名字必須不會對任何社群、宗教或國家等造成標籤。

猴痘命名網站至今收到最受歡的命名為「 Mpox」，是由男性健康組織 「RÉZO」 的主管 Samuel Miriello 提交，該組織已經在加拿大蒙特利爾的外展活動中使用該名稱。

世衞：新名字必須不會造成標籤

除學術命名外，亦有公眾提出另類建議，包括拼音與特朗普相似的「TRUMP-22」，提出建議的人解釋英文全寫為「Toxic Rash of Unrecognized Mysterious Provenance of 2022 (來源不明有毒皮疹)」，與特朗普無關。亦有人因應受感染的大部分是同性戀者，提出與同性戀相關的名字，但遭網站移除。

世衞強調，新名字必須不會對任何社群、宗教或國家等造成標籤，會根據科學和可接受性等因素作出決，並考慮不同語言的情況，有信心不會出現荒謬的名字。