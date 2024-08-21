猴痘｜泰國疑現首宗更易傳染新變種個案 患者為歐洲人從非洲入境

泰國疾控中心周三公布，當地可能出現首宗新變種Clade 1b猴痘(Mpox)個案。該變種更容易傳染，觸發世衛宣布非洲部分地區爆發的猴痘構成「國際關注的突發公共衛生事件」。患者是一名66歲歐洲男子，居於泰國並在非洲工作，上周三從非洲一個國家飛抵泰國。同機坐於其附近的43名乘客須接受醫學監察，但毋須隔離。 疾控中心官員指，該男子上周三晚6時乘坐中東轉機的一個航班抵境，翌日早上發燒並發現身上有細粒皮疹，遂急往醫院檢查。檢驗結果顯示，他感染的並非之前的Clade 2病株，該病株較不容易傳染。有待基因檢驗結果，才能確定是否Clade 1b病株，那是較容易傳染的。周五才能確認。當局強調Clade 1b不如新冠病毒那麼容易傳染；接觸已出現病徵患者的體液可感染該病毒，但病人通常可康復，除非出現併發症或免疫力低。

猴痘｜Clade 1和Clade 2的分別 泰國2022年確診首宗Clade 2個案，自此錄得約800宗，包括今年錄得140宗。猴痘病毒大致有兩大分支，第一分支(Clade 1)較第二分支(Clade 2)更嚴重。第一分支數十年來一直在剛果造成零星爆發，目前正在蔓延。而某些形式的第一分支病毒，對兒童的影響似乎大於成人。 許多去年染病的人都感染了較新且更嚴重的病毒株，名為Ib變異株(Clade 1b)。專家指該變異株可能更容易傳播，從而導致更嚴重的疾病。幼兒免疫系統脆弱，加上沒有接種過逾40年前停用的天花疫苗，患病風險會更高。



猴痘新變種Clade 1b較易傳染，引發關注。(路透社)

猴痘｜染病有哪些症狀？ 猴痘由一種與天花同科的病毒引起，但其危害通常較小。它最初由動物傳播給人類，其後演變為人傳人。初期症狀包括發燒、頭痛、腫脹、背痛和肌肉酸痛。患者發燒後會出疹，通常從面部開始，蔓延到身體其他部位，最常見的是手掌和腳底。 皮疹可能會非常痕癢或疼痛，會不斷變化並經歷不同階段，最後結痂、脫落，可能留下疤痕。猴痘的感染持續時間為14到21天，可自行痊癒，但在某些情況下可致命，尤其是對幼兒等高危群體。嚴重的病例會出現全身病變，尤其是口腔、眼睛和生殖器官。

猴痘｜如何傳播？ 猴痘可經由密切接觸造成人與人之間的傳染，包括性行為和皮膚接觸，以及與患者近距離交談或呼吸，病毒會通過破損皮膚、呼吸道或眼、鼻或口進入人體。 若接觸被病毒污染的物體如牀上用品、衣服和毛巾，或與受感染動物如猴子、老鼠和松鼠密切接觸，也可能被傳染。在2022年全球猴痘疫情期間，病毒主要通過性接觸傳播。目前剛果的疫情是由性接觸和其他形式的密切接觸引起的。在包括幼兒在內的其他高危群體中也發現了這種病毒。