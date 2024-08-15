猴痘｜為何再列世衛警示？涉更致命變種 專家預言英國將有人死 歐洲將爆發｜國際專題

世衛周三把猴痘(Mpox、monkeypox)再次列為構成國際關注的突發公共衛生事件，是最高級別警示，指疫情正在非洲蔓延，今年以來已錄議逾1.4萬宗病例、524人死亡，數字超越去年總數。全球多地兩年前亦曾見猴痘的小型爆發，但有專家指今回猴痘屬新品種，跟上一次不同，致命性更高，並預期會蔓延至歐洲，英國可能會出現死亡病例。 英媒報道，英國衛生安全局(UKHSA)表示已為英國出現猴痘病例做準備。據報在非洲爆發的猴痘，跟2022年抵達歐洲的病毒不同，今次是一種更致命的變種。

猴痘｜今次疫情涉及「clade Ib」變種 致命率更高 上次出現的猴痘主要限於男同性戀和雙性戀者，屬於較溫和的一種，被稱為「clade II」，每感染500人只有1人死亡。但目前引起衛生專家高度警惕的變種是更危險的「clade I 變種」，又被稱為「clade Ib」，每感染20位成年人便約有1人死亡，而對兒童的致死率更或高達十分一，並可能會令孕婦流產率大增。 東英吉利亞大學傳染病專家亨特(Paul Hunter)表示，新的猴痘病毒變種很可能蔓延至歐洲，包括英國等地。他認為發達國家可能亦會出現病例，但不會像非洲那麼多。他呼籲各界採取成功控制2022年「cladeII變種」傳播、包括行為上改變，如呼籲民眾在疫情期間避免有新的性伴侶，以及接種疫苗等。

猴痘傳染途徑 路透社指出，今的猴痘變種病毒引發全球關注，因為它似乎正在快速傳播，而專家對它了解甚少。除性接觸外，猴痘亦可透過其他途徑傳播。本港衛生防護中心指，當人與受感染的動物、受感染的人、或受污染的物件接觸，便可能受感染；人類如果被野生動物例如某些靈長類動物、囓齒動物和松鼠等咬傷或抓傷，或直接接觸其體液，都可能會受感染。長期面對面接觸引致的飛沫傳播，或直接的體液接觸，亦可能令病毒人傳人。路透社稱，剛果部分營地中的兒童亦受猴痘影響。

猴痘病徵 猴痘症狀與天花相似，但病情較輕微。感染猴痘後的數天，患者會出現發燒、劇烈頭痛、肌肉痛和淋巴結腫大。於出現皮疹前，嚴重淋巴結腫大可以是猴痘的一個顯著特徵。自發燒後約1至3天，口腔內會出現潰瘍，身體其它部位亦會出現皮疹。皮疹通常會於10天至兩星期內從斑丘疹發展到水疱、膿疱，然後是結痂，而在身體所有部位的皮疹一般會同步發展。 猴痘潛伏期 猴痘潛伏期介乎5至21天，但通常為6至13天。參考2022年的全球猴痘疫情，患者可能出現非典型症狀，例如有性生活的成年人可出現不明原因的生殖器、肛門或口腔病變（如潰瘍、結節等），或者直腸炎。猴痘病徵持續14至21天，患者通常會自行痊愈。過去的疫情中，患者的死亡率介乎1%至10%之間。

猴痘預防方法 特區政府參考了疫苗可預防疾病科學委員會和新發現及動物傳染病科學委員會的建議，採購了第三代疫苗「JYNNEOS」用於暴露前及暴露後疫苗接種。 該疫苗已於2022年9月運抵香港以用於猴痘疫苗接種計劃。「JYNNEOS」已於 2019 年獲得美國食物及藥物管理局 (FDA) 許可用於預防猴痘感染。 市民前往受猴痘影響的地方應該： 避免與猴痘病人或有疑似猴痘皮疹的人士密切接觸或皮膚接觸；

避免接觸猴痘患者使用過的物品，例如餐具、杯子、床上用品、毛巾或衣服；

避免接觸染病或死亡的動物；

在照顧病人或處理動物時，採取適當的感染控制措施，例如穿戴防護衣服和裝備，包括手套和外科口罩；

保持手部衞生，當雙手有明顯污垢或被血液、體液沾污，應用梘液及清水洗手。如雙手沒有明顯污垢時，可用含70-80%酒精搓手液潔淨雙手；

徹底煮熟所有動物產品方可進食。