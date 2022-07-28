猴痘｜疫情擴大 78國增至逾1.8萬病例 98%經由男同性戀性接觸受感染

英國衛生安全局周二指，根據病例的最新診斷，猴痘仍主要經由性接觸或密切接觸傳播，英國大多數病例仍集中在男同性戀和雙性戀等群組。該局並更新猴痘病例定義，病徵包括生殖器、肛門和周圍區域的單個或多個損傷、口腔損傷和直腸炎症狀，提醒公眾應注意及檢查是否有上述病徵，特別是與新性伴侶接觸時。

據美國疾控中心(CDC)統計，猴痘正在77國蔓延，累計20,638宗病例，數字比世衛公布的略高。其中，美國是最多病例國家，累計4,639宗，其次是德國，累計2,459宗，第三是英國，累計2,432宗。

全球猴痘疫情持續擴大，世界衛生組織周三公布疫情發展，指至今78國呈報逾1.8萬宗猴痘病例，其中逾70%病例來自歐洲，25%來自美洲，累計5人死亡，住院率約10%。世衛並指，98%病例經由男同性戀者性接觸而受感染，呼籲高危群組減少性伴侶。

世衛： 仍有機會阻止猴痘疫情爆發

世衛則指，全球呈報病例中，98%是男同性戀者，95%經由性接接觸感染，總幹事譚德塞呼籲高危群組採取保護措施。他在新聞公告中表示：「那些有男同性戀性接觸的人士，此時應減少性伴侶，也應重新考慮是否與新的性伴侶發生性行為，並與所有新伴侶交換聯絡方式，以便有需要時可跟進。」

譚德塞表示，現時仍有機會阻止猴痘疫情爆發，只要國家、社區和個人了解病毒和疫情的資訊、認真看待傳播風險，並採取措施阻止病毒散播以及保護高危群組。

世衛並指出，目前無需大規模接種猴痘疫苗，只需針對醫護、實驗室人員和性伴侶眾多等高危人士接種便可。估計全球需要約500萬至1,000萬劑疫苗，目前庫存量相當於1,600萬劑，但需將疫苗分裝進小瓶，料需時數個月才能運往有需要國家，展開接種。