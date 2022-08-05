猴痘｜美國將猴痘列為公共衞生緊急事件

美國至今共錄得6,600宗猴痘(monkeypox)病例，在兩星期內增長近5倍，當局宣布將猴痘列為公共衞生緊急事件，將調撥更多資源阻止猴痘蔓延。美國衞生及公共服務部籲民眾嚴肅對待，勿掉以輕心。

白宮疫情首席顧問福奇(Anthony Fauci)認為，雖然大部分患者都是在男同性戀者社群中錄得，但病毒亦可能在其他組別擴散。當局有關舉措能讓政府迅速採取行動應對疫情。

食藥局每瓶疫苗 1 開 5 以增供應

紐約、三藩市等大城市的診所都表示沒有足夠的兩劑疫苗以應對需要，部份診所被迫停止提供第二劑疫苗。美國食品及藥物管理局(FDA)表示。計劃更改抽取疫苗的方式，將每瓶疫苗可抽取的劑量由1劑改為5劑，以增加疫苗供應。

世界衞生組織上月將猴痘疫情列為國際關注突發公共衞生事件。美國是全球猴痘疫情其中一個重災區，在兩星期內增長近5倍，至今已有6,600人確診。加州、伊利諾伊州及紐約州早前已因應猴痘疫情，宣布進入緊急狀態。白宮表示，經已提供超過110萬劑疫苗，並提升至每周進行8萬次測試。