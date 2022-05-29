猴痘｜蔓延20國歐洲逾200宗 專家促世衛制定隔離防範感染指引

猴痘擴散速度雖無新冠肺炎強勁，惟目前已在逾20個國家發現超過300宗確診或懷疑個案，當中大部分來自歐洲；至上周，英國有超過100宗、西班牙有98宗，葡萄牙也有74宗。有專家認為，世衛應吸取新冠肺炎教訓，盡快制定更明確的猴痘患者隔離指引、高危族如何防範感染的建議，以及改善檢測和追蹤與患者有接觸人士。

墨西哥昨也宣布遭猴痘攻陷，當地一名50歲美國居民確診，懷疑他在荷蘭感染病毒，是繼阿根廷後，第二個拉美國家發現猴痘個案，患者情況穩定並正隔離。阿根廷上周五稱，當地有兩宗個案，其中一人最近到過西班牙，另一人是西班牙居民，上周初抵達阿根廷。

報道：世衛正研列國際關注公共衛生緊急事件

猴痘可透過密切接觸感染，傳播途徑包括接觸染病動物、碰到感染者的傷口和性接觸。今次猴痘爆發引起關注是因為該病毒過往只在非洲中部和西部發現，甚少傳播到其他地區。有官員向路透社稱，世衛正考慮將猴痘疫情提升為「國際關注公共衛生緊急事件」，像新冠肺炎和伊波拉病毒一樣列為全球衛生緊急事件，以助加快研究和提供資源去控制有關疾病。

世衛緊急項目主任瑞安表示，一直有考慮將猴痘列緊急事件，惟目前還未就猴痘成立緊急委員會。有專家認為，世衛似乎不會在短時間內有決定，因猴痘是一種已知傳染病，亦有疫苗可以應對。加拿大薩克其萬大學(University of Saskatchewan)病毒學家Angela Rasmussen稱，猴痘雖與新冠病毒不同，「但作出果斷回應方面，我們正犯下一些相同錯誤」。