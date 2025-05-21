獄警捕獲貓咪　揭被綁大麻海洛英淪運毒工具(有片)

哥斯達黎加一座監獄的一名獄警日前看到一隻黑白貓，其身上有不尋常的灰色斑塊，獄警合力將牠捕獲後進一步檢查發現，原來貓咪被人用灰色膠紙，綁上總重超過300公克的大麻與海洛因。

綜合報道，哥斯大黎加司法與和平部(Ministry of Justice and Peace)表示，波科西監獄(Pococi Penitentiary)一名獄警於5月6日在哨塔上看到該隻黑白貓在鐵絲網附近活動，並發現牠的背部毛色異常，通報同事。其他獄警迅速行動並順利捕獲貓咪，經檢查後，發現牠身上用灰色膠紙綁著一包不明物品，拆開竟藏有約235.65克大麻、67.76克海洛因及2張捲煙紙。警方相信，這些毒品原本是要走私進入監獄內部，目前正調閱監視器畫面，並追蹤這隻貓過去的活動軌跡，以釐清是否有外部人士與獄中人員勾結，聯手利用動物進行毒品走私。