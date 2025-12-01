獄警與囚犯監倉齊打機玩《FIFA》　影子司法大臣狠批：不是度假營(有片)

英國近日網上一段令人咋舌的影片，顯示一名身穿制服的英國獄警，竟被拍到在囚犯的牢房內，與囚犯一起玩著類似《FIFA》的足球電玩遊戲，另一名獄警和多達3名囚犯還擠在狹小的空間內圍觀，事件引發外界對監獄紀律的疑慮。
綜合報道，
在英國某監獄內，一名囚犯利用非法手機拍攝並上傳一段影片，片中戲謔地寫著「他試圖逃跑」（He tried to escape），凸顯了監獄內部的紀律問題。雖然未確認片中監獄地點，但英國司法部(Ministry of Justice, MoJ)已證實正就此事進行調查，發佈於TikTok的影片已被刪除。
政府消息人士：有助於建立人際關係
報道指，有政府消息人士為涉事獄警辯護，認為他「沒有做錯任何事」，而且一起玩電子遊戲有助於建立人際關係，並能有效「解決監獄暴力問題」。不過，更多人對這段荒謬言論感到憤怒，包括影子司法大臣Robert Jenrick，他批評：「監獄應該是用來懲罰的，不是度假營！」他指出，當去年旺茲沃思監獄(Wandsworth Prison)有女獄警與囚犯發生性關係，而男獄警卻在牢房裡玩《FIFA》遊戲時，認為監獄紀律肯定出了大問題。
Shocking moment prison officer plays video game with a lag in his cell pic.twitter.com/aO3ASNWE5j— The Sun (@TheSun) November 30, 2025