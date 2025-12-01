獄警與囚犯監倉齊打機玩《FIFA》　影子司法大臣狠批：不是度假營(有片)

英國近日網上一段令人咋舌的影片，顯示一名身穿制服的英國獄警，竟被拍到在囚犯的牢房內，與囚犯一起玩著類似《FIFA》的足球電玩遊戲，另一名獄警和多達3名囚犯還擠在狹小的空間內圍觀，事件引發外界對監獄紀律的疑慮。

綜合報道，

在英國某監獄內，一名囚犯利用非法手機拍攝並上傳一段影片，片中戲謔地寫著「他試圖逃跑」（He tried to escape），凸顯了監獄內部的紀律問題。雖然未確認片中監獄地點，但英國司法部(Ministry of Justice, MoJ)已證實正就此事進行調查，發佈於TikTok的影片已被刪除。