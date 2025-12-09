獨居散工中438萬元頭獎逆轉人生　親友爭相拜訪接回家

泰國清邁一名長期靠打散工維持生活的男子，就連妻子亦不堪貧困，早年慘遭拋棄，早前卻意外中了1,800萬泰銖(約438萬港元)，一夜之間變成富翁，事件隨即在當地引起廣泛討論。

綜合報道，68歲的男子Suthon，長期靠打散工維持生活，妻子亦不堪貧困，早年已將他拋棄。Suthon長期獨居清邁三帕通區，租住在月租1,500泰銖(約366港元)的簡樸房，每天靠約350泰銖(約85港元)的散工收入補貼生活。就在本月2日，發現日前所冒的3張彩券，竟然全中頭獎，總獎金高達1,800萬泰銖。消息曝光後，村內及Suthon於各地親友紛紛前來他的簡樸房祝賀，有人帶同食物到場分享，更有親戚表示願意接Suthon回家照顧，但因親友之間存在不同想法，Suthon仍未決定要與誰同住。另外，還有兩間銀行的職員先後上門，希望Suthon將巨款存放在銀行。