獨居散工中438萬元頭獎逆轉人生　親友爭相拜訪接回家

泰國清邁一名長期靠打散工維持生活的男子，就連妻子亦不堪貧困，早年慘遭拋棄，早前卻意外中了1,800萬泰銖(約438萬港元)，一夜之間變成富翁，事件隨即在當地引起廣泛討論。
綜合報道，68歲的男子Suthon，長期靠打散工維持生活，妻子亦不堪貧困，早年已將他拋棄。Suthon長期獨居清邁三帕通區，租住在月租1,500泰銖(約366港元)的簡樸房，每天靠約350泰銖(約85港元)的散工收入補貼生活。就在本月2日，發現日前所冒的3張彩券，竟然全中頭獎，總獎金高達1,800萬泰銖。消息曝光後，村內及Suthon於各地親友紛紛前來他的簡樸房祝賀，有人帶同食物到場分享，更有親戚表示願意接Suthon回家照顧，但因親友之間存在不同想法，Suthon仍未決定要與誰同住。另外，還有兩間銀行的職員先後上門，希望Suthon將巨款存放在銀行。
網民提醒中獎後需平衡親情、金錢與生活
Suthon先到三巴通警察局報案，確認自己的得獎權利，隨後在親友陪同下，前往泰國北部的南奔府一間銀行完成領獎程序，成功確保巨款安全入帳。此舉也讓他暫時擺脫外界的騷擾，並避免因金錢而引發更複雜的家庭糾紛。村民們一致認為「想發財的人是沒辦法幫得了」。儘管家境貧寒，生活簡樸，卻突然獲得了一大筆財富。他們祝福Suthon能用這筆錢繼續建立穩定的生活。但也有人提醒，中獎後的生活將面臨新的挑戰。如何在親情、金錢與生活轉變之間取得平衡，成為他未來需要面對的重要課題。