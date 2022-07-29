獨立屋將剷平建「單車冷巷」 英國300居民抗爭 憂治安轉差地段降格

英國威爾斯首府卡迪夫(Cardiff)近日爆發一場小業主抗爭，反對市政府計劃把一間少於20年樓齡、狀況良好的獨立屋，夷為平地，為的是興建一條極短的單車小路，通往未來興建可負擔房屋地盤。300名小業主不忿該屋「好地地」被拆，更擔心單車小路建成後成為淪為一條烏煙瘴氣的冷巷，令區內治安轉差。

英國物業 獨立屋為何鏟平建單車徑？

該間將被夷平的獨立屋，位於卡迪夫市郊。街坊表示該間值逾30萬鎊(約285萬港元)、設有４間睡動的43號屋，狀況非常好，發起名為「救救43號屋」(Save Number 43)的聯署，要求市政府撤回決定，獲近300名居民簽署。可惜未能如願，市政府周二決意「去馬」。

據報區內一處空地，將增建45間可負擔房屋，然而空地前方全是民居，沒有路徑可通往大路，故當局決定夷平43號屋，把位置建成單車小路，供未來居民出入。

英國物業 街坊憂治安轉差

街坊除了因為不想該屋白白拆掉而反對計劃，亦擔心治安轉差。原來該位置本來是一處平靜的倔頭路，有街坊說︰「居民特意在這裡買屋，就是因為它是倔頭路，我們可跟家人安心地照料老幼，環境又寧靜，獨居也覺安全」，然而未來的單車小路會「造成一條冷巷，罪案風險增加，可能包括偷車賊，影響整個社區的安寧」，批評當局規劃失當、諮詢不足。也有街坊認為可負擔房屋落成後，會令該區降格成「貧民區」。

為何不見該間獨立屋的業主發聲？原來發展商早於逾一年前購入該屋，然後暫時放租，再等候拆卸批准。