獨行槍手闖成人學校 瑞典罕爆校園槍擊11死多傷

瑞典中部厄勒布魯市(Orebro)成人學校Risbergska School於當地時間周二下午約1時發生槍擊案，造成包括槍手在內11人死亡、多人受傷。瑞典首相克里斯特松形容是當地最慘重的大型槍擊事件，令全國非常悲傷。有人拍到事發時校區傳出多下槍聲，課室響起警報聲，學生躲在桌下，亦有片段拍到懷疑是槍手身影。警方稱案件暫相信不涉及恐怖主義，指槍手是一名35歲無業男子，行兇動機尚待調查。據報槍手是自殺身亡，其平日獨來獨往。
現場位於首都斯德哥爾摩以西約200公里的Risbergska School，校園內有幾間學校，警方稱案發在一間成人學校，場內也有其他供學童就讀的學校。涉事學校供20歲或以上、未能升讀高等學府或未能完成正規教育的成人而設，亦為新移民提供各種訓練及語言課程。
瑞典警方表示，35歲男槍手是獨自行動，在學校裡開槍掃射，警方獲報到場後，槍擊尚未停止，槍手其後因傷被送往醫院，不治身亡。有片段可見槍手持槍進入校園後，於課室外走廊徘徊。另有影片顯示，課室內警報大作，多名學生瑟縮桌下噤聲躲避槍手。有報道指，警方於事發後突擊搜查厄勒布魯市中心一處據指是槍手的寓所。據報槍手無犯罪前科、不在當局監察名單內，並持有槍牌。瑞典的槍械擁有率高，與狩獵活動有關，但以往較少發生校園暴力事件。
槍手獨來獨往跟親友斷絕來往多時
有報道指，槍手跟家人及朋友斷絕聯繫多時，8年前曾改名。一名親戚說，近年已沒跟他接觸，但記得他小時候雖跟其他小朋友不同，但個性活潑，成績亦不錯，惟聽聞他近年生活艱難，而且無業。另一親友則說，「他是真正的獨行俠，以前常跟朋友聚會，現已沒有。他想獨處，似乎不喜歡人」，但喜歡狗隻。據報槍手也很少跟常外遊的父母聯絡。