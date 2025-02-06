獨行槍手闖成人學校 瑞典罕爆校園槍擊11死多傷

瑞典中部厄勒布魯市(Orebro)成人學校Risbergska School於當地時間周二下午約1時發生槍擊案，造成包括槍手在內11人死亡、多人受傷。瑞典首相克里斯特松形容是當地最慘重的大型槍擊事件，令全國非常悲傷。有人拍到事發時校區傳出多下槍聲，課室響起警報聲，學生躲在桌下，亦有片段拍到懷疑是槍手身影。警方稱案件暫相信不涉及恐怖主義，指槍手是一名35歲無業男子，行兇動機尚待調查。據報槍手是自殺身亡，其平日獨來獨往。

現場位於首都斯德哥爾摩以西約200公里的Risbergska School，校園內有幾間學校，警方稱案發在一間成人學校，場內也有其他供學童就讀的學校。涉事學校供20歲或以上、未能升讀高等學府或未能完成正規教育的成人而設，亦為新移民提供各種訓練及語言課程。