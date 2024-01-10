獨遊巴西　委內瑞拉女遊客遭虐待姦殺燒屍

不少人都享受單獨旅行，惟有調查指出，巴西是女性單獨旅行最危險的國家之一，僅次於南非和秘魯，而一名委內瑞拉女子近日在亞馬遜旅行期間遭姦殺焚屍。

德國之聲報道，調查顯示，現代女性喜歡旅行、冒險，且說走就走，根據巴西海外探險旅行機構(Overseas Adventure Travels)的調查分析，喜歡獨自旅行的女性比例高達85%。但問題在於，女性仍是旅行暴力案的受害者，並有死亡風險。其中，38歲委內瑞拉女子埃爾南德斯(Julieta Hernández)早前在巴西獨自旅行期間被殺。

女遊客在民宿遇害

埃爾南德斯是在巴西騎單車旅行沿途賣藝的團體「Pé Vermêi」的成員，上月23日，她在返回委內瑞拉途中經過亞馬遜內陸時失蹤。本月6日，巴西警方證實在一間民房的後院找到其遺體。報道指，埃爾南德斯住進一對男女經營的簡陋民宿過夜，與其他住客都睡在吊床上，她被毆打、強姦，遭吊起並焚燒，遺體被埋在民宿後院。居民發現她的單車棄於路邊，驚覺有異，於是報警，經調查後，警方在民宿後院發現遺體，並將涉案男女拘捕。