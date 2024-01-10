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國際
2024-01-10 12:59:56

獨遊巴西　委內瑞拉女遊客遭虐待姦殺燒屍

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遇害的委內瑞拉女遊客埃爾南德斯。(互聯網)

遇害的委內瑞拉女遊客埃爾南德斯。(互聯網)

不少人都享受單獨旅行，惟有調查指出，巴西是女性單獨旅行最危險的國家之一，僅次於南非和秘魯，而一名委內瑞拉女子近日在亞馬遜旅行期間遭姦殺焚屍。

德國之聲報道，調查顯示，現代女性喜歡旅行、冒險，且說走就走，根據巴西海外探險旅行機構(Overseas Adventure Travels)的調查分析，喜歡獨自旅行的女性比例高達85%。但問題在於，女性仍是旅行暴力案的受害者，並有死亡風險。其中，38歲委內瑞拉女子埃爾南德斯(Julieta Hernández)早前在巴西獨自旅行期間被殺。

女遊客在民宿遇害

埃爾南德斯是在巴西騎單車旅行沿途賣藝的團體「Pé Vermêi」的成員，上月23日，她在返回委內瑞拉途中經過亞馬遜內陸時失蹤。本月6日，巴西警方證實在一間民房的後院找到其遺體。報道指，埃爾南德斯住進一對男女經營的簡陋民宿過夜，與其他住客都睡在吊床上，她被毆打、強姦，遭吊起並焚燒，遺體被埋在民宿後院。居民發現她的單車棄於路邊，驚覺有異，於是報警，經調查後，警方在民宿後院發現遺體，並將涉案男女拘捕。

涉案男女被捕。(互聯網) 居民發現埃爾南德斯的單車。(互聯網) 埃爾南德斯是在巴西騎單車旅行沿途賣藝團體的成員。(互聯網) 埃爾南德斯是在巴西騎單車旅行沿途賣藝團體的成員。(互聯網) 埃爾南德斯是在巴西騎單車旅行沿途賣藝團體的成員。(互聯網) 埃爾南德斯是在巴西騎單車旅行沿途賣藝團體的成員。(互聯網) 巴西里約熱內盧周一有民眾上街抗議，要求當局正視婦女面臨暴力問題。(美聯社) 巴西里約熱內盧周一有民眾上街抗議，要求當局正視婦女面臨暴力問題。(美聯社) 巴西里約熱內盧周一有民眾上街抗議，要求當局正視婦女面臨暴力問題。(美聯社) 巴西里約熱內盧周一有民眾上街抗議，要求當局正視婦女面臨暴力問題。(美聯社) 巴西里約熱內盧周一有民眾上街抗議，要求當局正視婦女面臨暴力問題。(美聯社) 巴西里約熱內盧周一有民眾上街抗議，要求當局正視婦女面臨暴力問題。(美聯社)

女性危險指數

根據兩名美國記者在2019年建立的「女性危險指數」(Women Danger Index)排名，比較有關殺害女性、騷擾、安全和服務的統計數據，巴西是女性獨自旅行的第二大危險國家，僅次於南非。「Money Transfer」在2023年進行的另一項調查，將巴西列為女性獨自旅行的第三大最危險目的地，僅次於南非和秘魯。根據巴西民調機構Datafolha與公共安全論壇的一項調查，2022年每天有10名婦女在巴西被殺。

女遊客不懂防範性罪行

德國之聲巴西新聞網專欄作家萊莫斯(Nina Lemos)指出，暴力侵害婦女的問題廣泛存在於巴西日常生活中，受害人包括外籍女性，她們不懂得防範性騷擾甚至性暴力，而單獨在巴西旅行，可能非常危險。例如，晚上穿著短褲乘坐公共汽車，或在夜間乘坐長途巴士，旁邊坐著一名男乘客，可能都很危險。在里約熱內盧等大城市的火車上，設有女性專用的「粉紅車廂」，因為她們與其他男性一起乘搭，並不安全。

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萊莫斯認為，亞馬遜對每個旅行者來說都是危險的地方，巴西都是。對於女性來說，情況更糟，埃爾南德斯的死再次證實這一點。

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